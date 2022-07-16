https://ria.ru/20220716/dtp-1802936747.html
В ДТП под Рязанью пострадали шесть человек
В ДТП под Рязанью пострадали шесть человек - РИА Новости, 16.07.2022
В ДТП под Рязанью пострадали шесть человек
Шесть человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей под Рязанью, в том числе двое маленьких детей, сообщило УГИБДД по... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T15:00
2022-07-16T15:00
2022-07-16T15:00
происшествия
авто
рязанский район
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 16 июл – РИА Новости. Шесть человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей под Рязанью, в том числе двое маленьких детей, сообщило УГИБДД по региону.Уточняется, что в субботу около 13.30 на 497-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" в Рязанском районе произошло столкновение автомобилей "Лада Ларгус", Nissan X-TRAIL и ВАЗ-2107."В результате происшествия, по предварительным данным, травмы получили шесть человек, в том числе два малолетних пассажира Nissan X-TRAIL в возрасте полутора и двух лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20220716/samolet-1802934064.html
рязанский район
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, рязанский район, рязанская область
В ДТП под Рязанью пострадали шесть человек
ГИБДД: в ДТП с участием трех автомобилей под Рязанью пострадали шесть человек