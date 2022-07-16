https://ria.ru/20220716/dtp-1802936747.html

В ДТП под Рязанью пострадали шесть человек

В ДТП под Рязанью пострадали шесть человек - РИА Новости, 16.07.2022

В ДТП под Рязанью пострадали шесть человек

Шесть человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей под Рязанью, в том числе двое маленьких детей, сообщило УГИБДД по... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T15:00

2022-07-16T15:00

2022-07-16T15:00

происшествия

авто

рязанский район

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 16 июл – РИА Новости. Шесть человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей под Рязанью, в том числе двое маленьких детей, сообщило УГИБДД по региону.Уточняется, что в субботу около 13.30 на 497-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" в Рязанском районе произошло столкновение автомобилей "Лада Ларгус", Nissan X-TRAIL и ВАЗ-2107."В результате происшествия, по предварительным данным, травмы получили шесть человек, в том числе два малолетних пассажира Nissan X-TRAIL в возрасте полутора и двух лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20220716/samolet-1802934064.html

рязанский район

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, рязанский район, рязанская область