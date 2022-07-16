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В ДТП под Рязанью пострадали шесть человек - РИА Новости, 16.07.2022
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В ДТП под Рязанью пострадали шесть человек
В ДТП под Рязанью пострадали шесть человек - РИА Новости, 16.07.2022
В ДТП под Рязанью пострадали шесть человек
Шесть человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей под Рязанью, в том числе двое маленьких детей, сообщило УГИБДД по... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T15:00
2022-07-16T15:00
происшествия
авто
рязанский район
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 16 июл – РИА Новости. Шесть человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей под Рязанью, в том числе двое маленьких детей, сообщило УГИБДД по региону.Уточняется, что в субботу около 13.30 на 497-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" в Рязанском районе произошло столкновение автомобилей "Лада Ларгус", Nissan X-TRAIL и ВАЗ-2107."В результате происшествия, по предварительным данным, травмы получили шесть человек, в том числе два малолетних пассажира Nissan X-TRAIL в возрасте полутора и двух лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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рязанский район
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происшествия, авто, рязанский район, рязанская область
15:00 16.07.2022
 
В ДТП под Рязанью пострадали шесть человек

ГИБДД: в ДТП с участием трех автомобилей под Рязанью пострадали шесть человек

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 июл – РИА Новости. Шесть человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей под Рязанью, в том числе двое маленьких детей, сообщило УГИБДД по региону.
Уточняется, что в субботу около 13.30 на 497-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" в Рязанском районе произошло столкновение автомобилей "Лада Ларгус", Nissan X-TRAIL и ВАЗ-2107.
"В результате происшествия, по предварительным данным, травмы получили шесть человек, в том числе два малолетних пассажира Nissan X-TRAIL в возрасте полутора и двух лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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ПроисшествияАвтоРязанский районРязанская область
 
 
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