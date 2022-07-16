https://ria.ru/20220716/dtp-1802930211.html
В Воронеже пьяный полицейский устроил ДТП и скрылся с места аварии
В Воронеже пьяный полицейский устроил ДТП и скрылся с места аварии - РИА Новости, 16.07.2022
В Воронеже пьяный полицейский устроил ДТП и скрылся с места аварии
Полицейский в нерабочее время устроил в состоянии алкогольного опьянения аварию в Воронеже и скрылся с места ДТП, сообщает в субботу ГУМВД по региону. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T14:01
2022-07-16T14:01
2022-07-16T14:01
происшествия
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воронеж
воронежская область
гибдд мвд рф
skoda octavia
kia rio
авто
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ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Полицейский в нерабочее время устроил в состоянии алкогольного опьянения аварию в Воронеже и скрылся с места ДТП, сообщает в субботу ГУМВД по региону."Накануне в 23.30 (мск) в Воронеже на ул. Богдана Хмельницкого у дома 38 произошло столкновение автомашин Kia Rio и Skoda Octavia, виновник происшествия с места ДТП скрылся", - говорится в сообщении.В результате происшествия пострадавших нет, сотрудниками ГИБДД виновник аварии в кратчайшие сроки был задержан."Установлено, что автомашиной Skoda Octavia управлял находившийся в свободное от службы время сотрудник ОП № 1 УМВД России по Воронежу. По результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.Полиция устанавливает все обстоятельств произошедшего."По решению начальника областного главка однозначно сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в установленном законом порядке, а его непосредственные руководители и начальник городского отдела полиции будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - приводятся слова руководителя пресс-службы ГУМВД Натальи Куликовой.
https://ria.ru/20220715/ugon-1802613363.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, воронеж, воронежская область, гибдд мвд рф, skoda octavia, kia rio, авто
В Воронеже пьяный полицейский устроил ДТП и скрылся с места аварии
В Воронеже пьяный полицейский в нерабочее время устроил ДТП и скрылся с места аварии