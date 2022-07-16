https://ria.ru/20220716/dtp-1802930211.html

В Воронеже пьяный полицейский устроил ДТП и скрылся с места аварии

В Воронеже пьяный полицейский устроил ДТП и скрылся с места аварии - РИА Новости, 16.07.2022

В Воронеже пьяный полицейский устроил ДТП и скрылся с места аварии

Полицейский в нерабочее время устроил в состоянии алкогольного опьянения аварию в Воронеже и скрылся с места ДТП, сообщает в субботу ГУМВД по региону. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T14:01

2022-07-16T14:01

2022-07-16T14:01

происшествия

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воронеж

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гибдд мвд рф

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ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Полицейский в нерабочее время устроил в состоянии алкогольного опьянения аварию в Воронеже и скрылся с места ДТП, сообщает в субботу ГУМВД по региону."Накануне в 23.30 (мск) в Воронеже на ул. Богдана Хмельницкого у дома 38 произошло столкновение автомашин Kia Rio и Skoda Octavia, виновник происшествия с места ДТП скрылся", - говорится в сообщении.В результате происшествия пострадавших нет, сотрудниками ГИБДД виновник аварии в кратчайшие сроки был задержан."Установлено, что автомашиной Skoda Octavia управлял находившийся в свободное от службы время сотрудник ОП № 1 УМВД России по Воронежу. По результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.Полиция устанавливает все обстоятельств произошедшего."По решению начальника областного главка однозначно сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в установленном законом порядке, а его непосредственные руководители и начальник городского отдела полиции будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - приводятся слова руководителя пресс-службы ГУМВД Натальи Куликовой.

https://ria.ru/20220715/ugon-1802613363.html

https://ria.ru/20220714/dtp-1802528638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, воронеж, воронежская область, гибдд мвд рф, skoda octavia, kia rio, авто