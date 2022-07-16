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Мэры 11 городов Италии попросили премьера Драги не уходить в отставку - РИА Новости, 16.07.2022
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Мэры 11 городов Италии попросили премьера Драги не уходить в отставку
Мэры 11 городов Италии попросили премьера Драги не уходить в отставку - РИА Новости, 16.07.2022
Мэры 11 городов Италии попросили премьера Драги не уходить в отставку
Мэры 11 крупных городов Италии, включая Рим, Милан и Турин, призвали Марио Драги продолжать работу во главе правительства страны. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T17:24
2022-07-16T17:24
в мире
марио драги
серджо маттарелла
италия
генуя
венеция
движение 5 звезд
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РИМ, 16 июл - РИА Новости. Мэры 11 крупных городов Италии, включая Рим, Милан и Турин, призвали Марио Драги продолжать работу во главе правительства страны.Мэры отмечают, что их города не позволят себе кризис в момент "беспрецедентных усилий по возрождению экономики, реализации государственных объектов и управлению чрезвычайной ситуацией в социальной сфере".Письмо градоначальников также подписали мэры Генуи, Венеции, Флоренции и других крупных городов."Премьер Марио Драги до этого времени авторитетно представлял нашу страну на международном уровне и еще раз показал достоинство и масштаб в политическом и институциональном планах... Мы, мэры, каждый день призванные к сложному управлению и решению проблем, которые затрагивает наших граждан, просим Марио Драги идти дальше и объяснить парламенту веские причины, которые требуют от нас продолжения работы правительства", - говорится в тексте.В четверг президент Италии Серджо Маттарелла не принял заявление премьера Марио Драги об отставке после того, как в сенате итальянского парламента состоялось голосование о доверии правительству страны в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки. Несмотря на то, что совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения 5 звезд" (Д5З). После этого Драги заявил о прекращении существования "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала".В среду Драги выступит с информационном сообщением в парламенте. Одним из сценариев, как считают местные СМИ и аналитики, может стать его повторное заявление об отставке. Ситуация осложняется тем, что правящая коалиция теоретически продолжает обладать необходимой поддержкой в парламенте даже и без голосов "Движения", однако сам Драги ранее заявлял, что не готов возглавлять правительство, если в нем не будет представлено "Движение", как и не намерен формировать новый состав совмина с учетом новой конфигурации большинства. Тем временем министры от "пятизвездочных" продолжают работу в правительстве, а ведущие представители "Движения" заявили, что их неучастие в голосовании направлено не против коалиции в целом, а против конкретного декрета.
https://ria.ru/20220715/italiya-1802688413.html
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в мире, марио драги, серджо маттарелла, италия, генуя, венеция, движение 5 звезд
17:24 16.07.2022
 
Мэры 11 городов Италии попросили премьера Драги не уходить в отставку

Мэры 11 городов Италии призвали Драги продолжить работу во главе правительства страны

© AP Photo / Andrew MedichiniПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
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РИМ, 16 июл - РИА Новости. Мэры 11 крупных городов Италии, включая Рим, Милан и Турин, призвали Марио Драги продолжать работу во главе правительства страны.
"С беспокойством и недоверием мы наблюдаем за провозглашением правительственного кризиса, порожденного безответственным поведением части большинства", - говорится в обращении.
Мэры отмечают, что их города не позволят себе кризис в момент "беспрецедентных усилий по возрождению экономики, реализации государственных объектов и управлению чрезвычайной ситуацией в социальной сфере".
Письмо градоначальников также подписали мэры Генуи, Венеции, Флоренции и других крупных городов.
"Премьер Марио Драги до этого времени авторитетно представлял нашу страну на международном уровне и еще раз показал достоинство и масштаб в политическом и институциональном планах... Мы, мэры, каждый день призванные к сложному управлению и решению проблем, которые затрагивает наших граждан, просим Марио Драги идти дальше и объяснить парламенту веские причины, которые требуют от нас продолжения работы правительства", - говорится в тексте.
В четверг президент Италии Серджо Маттарелла не принял заявление премьера Марио Драги об отставке после того, как в сенате итальянского парламента состоялось голосование о доверии правительству страны в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки. Несмотря на то, что совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения 5 звезд" (Д5З). После этого Драги заявил о прекращении существования "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала".
В среду Драги выступит с информационном сообщением в парламенте. Одним из сценариев, как считают местные СМИ и аналитики, может стать его повторное заявление об отставке. Ситуация осложняется тем, что правящая коалиция теоретически продолжает обладать необходимой поддержкой в парламенте даже и без голосов "Движения", однако сам Драги ранее заявлял, что не готов возглавлять правительство, если в нем не будет представлено "Движение", как и не намерен формировать новый состав совмина с учетом новой конфигурации большинства. Тем временем министры от "пятизвездочных" продолжают работу в правительстве, а ведущие представители "Движения" заявили, что их неучастие в голосовании направлено не против коалиции в целом, а против конкретного декрета.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 13:24
Глава МИД Италии заявил, что представил голову Драги на блюде перед Путиным
 
В миреМарио ДрагиСерджо МаттареллаИталияГенуяВенецияДвижение 5 звезд
 
 
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