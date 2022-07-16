09:21 16.07.2022 (обновлено: 09:45 16.07.2022)
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырех человек
Штаб обороны ДНР: число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до четырех человек
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия обстрела Кировского района Донецка. 16 июля 2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия обстрела Кировского района Донецка. 16 июля 2022
ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Число погибших при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ увеличилось до четырех человек, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Еще четыре мирных жителя получили ранения", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о трех погибших и двух раненых.
По информации представительства ДНР в СЦКК, в 5:45 украинские силовики выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, ночью в Киевском районе под обстрел попала семья: женщина погибла, мужчина и ребенок получили ранения.
Украинские войска ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, в том числе из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.