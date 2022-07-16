https://ria.ru/20220716/donbass-1802902113.html

Число погибших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырех человек

Число погибших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырех человек - РИА Новости, 16.07.2022

Число погибших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырех человек

Число погибших при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ увеличилось до четырех человек, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T09:21

2022-07-16T09:21

2022-07-16T09:45

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ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Число погибших при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ увеличилось до четырех человек, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее сообщалось о трех погибших и двух раненых. По информации представительства ДНР в СЦКК, в 5:45 украинские силовики выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, ночью в Киевском районе под обстрел попала семья: женщина погибла, мужчина и ребенок получили ранения.Украинские войска ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, в том числе из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины