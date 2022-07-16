https://ria.ru/20220716/dnr-1802989682.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять мин

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять мин - РИА Новости, 16.07.2022

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять мин

Украинские войска в 23.35 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T23:52

2022-07-16T23:52

2022-07-16T23:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 23.35 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.35 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район