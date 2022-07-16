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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять мин
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять мин - РИА Новости, 16.07.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять мин
Украинские войска в 23.35 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T23:52
2022-07-16T23:52
2022-07-16T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 23.35 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.35 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
23:52 16.07.2022 (обновлено: 23:56 16.07.2022)
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять мин
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять мин