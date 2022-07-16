https://ria.ru/20220716/dnr-1802987878.html

Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку

Украинские войска в 22.20 обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T23:05

2022-07-16T23:05

2022-07-16T23:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 22.20 обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Также представительство сообщило, что в 22.05 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

ясиноватая

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ясиноватая