Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна в Горловке в Донецкой области
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна в Горловке в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 22.20 обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.20 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский, Кировский р-ны): выпущено 7 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Также представительство сообщило, что в 22.05 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.