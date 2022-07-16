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ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.07.2022
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска с 20.50 до 21.10 обстреляли населенные пункты Доломитное, Гольмовский и Пантелеймоновка, выпустив 34 снаряда калибром 155 мм, сообщает... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T21:43
2022-07-16T21:43
2022-07-16T21:43
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска с 20.50 до 21.10 обстреляли населенные пункты Доломитное, Гольмовский и Пантелеймоновка, выпустив 34 снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: ...20.50 - н.п. Курдюмовка - н.п. Доломитное: выпущено 15 снарядов калибром 155 мм; 21.05 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; ...21.10 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 9 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, украина, сша, донецк (днр), нато
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли Доломитное, Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР