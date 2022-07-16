https://ria.ru/20220716/dengi-1802965092.html

Экс-глава МИД Литвы: ЕС заплатил России больше денег, чем послал Киеву

Экс-глава МИД Литвы: ЕС заплатил России больше денег, чем послал Киеву - РИА Новости, 16.07.2022

Экс-глава МИД Литвы: ЕС заплатил России больше денег, чем послал Киеву

Европейский союз потратил на покупку российских энергоносителей значительно больше средств, чем его руководство предоставило Киеву в качестве помощи, написал в... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T17:56

2022-07-16T17:56

2022-07-16T22:49

украина

россия

еврокомиссия

европарламент

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

экономика

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Европейский союз потратил на покупку российских энергоносителей значительно больше средств, чем его руководство предоставило Киеву в качестве помощи, написал в Twitter бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс."Готовится седьмой пакет антироссийских санкций. Но кого это волнует? Евросоюз на данный момент направил России несравненно больше денег, закупая нефть, газ и уголь, чем предоставил средств Украине в качестве помощи. Цены на нефть продолжают расти. Рубль укрепляется. Некоторые все еще продолжают беспокоиться из-за "провокационных" ограничительных мер. Прискорбно", — заявил политик.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.В мае Еврокомиссия предложила направить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до девяти миллиардов евро. Кредит на один миллиард евро из этого пакета поддержки был официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС. Во вторник исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис отмечал, что ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку.

https://ria.ru/20220716/neft-1802892307.html

https://ria.ru/20220716/rossiya-1802931878.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, еврокомиссия, европарламент, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика, литва