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Экс-глава МИД Литвы: ЕС заплатил России больше денег, чем послал Киеву - РИА Новости, 16.07.2022
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Экс-глава МИД Литвы: ЕС заплатил России больше денег, чем послал Киеву
Экс-глава МИД Литвы: ЕС заплатил России больше денег, чем послал Киеву - РИА Новости, 16.07.2022
Экс-глава МИД Литвы: ЕС заплатил России больше денег, чем послал Киеву
Европейский союз потратил на покупку российских энергоносителей значительно больше средств, чем его руководство предоставило Киеву в качестве помощи, написал в... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T17:56
2022-07-16T22:49
украина
россия
еврокомиссия
европарламент
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
экономика
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Европейский союз потратил на покупку российских энергоносителей значительно больше средств, чем его руководство предоставило Киеву в качестве помощи, написал в Twitter бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс."Готовится седьмой пакет антироссийских санкций. Но кого это волнует? Евросоюз на данный момент направил России несравненно больше денег, закупая нефть, газ и уголь, чем предоставил средств Украине в качестве помощи. Цены на нефть продолжают расти. Рубль укрепляется. Некоторые все еще продолжают беспокоиться из-за "провокационных" ограничительных мер. Прискорбно", — заявил политик.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.В мае Еврокомиссия предложила направить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до девяти миллиардов евро. Кредит на один миллиард евро из этого пакета поддержки был официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС. Во вторник исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис отмечал, что ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку.
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украина, россия, еврокомиссия, европарламент, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика, литва
17:56 16.07.2022 (обновлено: 22:49 16.07.2022)
 
Экс-глава МИД Литвы: ЕС заплатил России больше денег, чем послал Киеву

Экс-глава МИД Линкявичюс: ЕС заплатил России за топливо больше, чем послал средств Киеву

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Европейский союз потратил на покупку российских энергоносителей значительно больше средств, чем его руководство предоставило Киеву в качестве помощи, написал в Twitter бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Готовится седьмой пакет антироссийских санкций. Но кого это волнует? Евросоюз на данный момент направил России несравненно больше денег, закупая нефть, газ и уголь, чем предоставил средств Украине в качестве помощи. Цены на нефть продолжают расти. Рубль укрепляется. Некоторые все еще продолжают беспокоиться из-за "провокационных" ограничительных мер. Прискорбно", — заявил политик.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
В мае Еврокомиссия предложила направить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до девяти миллиардов евро. Кредит на один миллиард евро из этого пакета поддержки был официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС. Во вторник исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис отмечал, что ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку.
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