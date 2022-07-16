17:56 16.07.2022 (обновлено: 22:49 16.07.2022)
Экс-глава МИД Литвы: ЕС заплатил России больше денег, чем послал Киеву
Экс-глава МИД Линкявичюс: ЕС заплатил России за топливо больше, чем послал средств Киеву
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Европейский союз потратил на покупку российских энергоносителей значительно больше средств, чем его руководство предоставило Киеву в качестве помощи, написал в Twitter бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Готовится седьмой пакет антироссийских санкций. Но кого это волнует? Евросоюз на данный момент направил России несравненно больше денег, закупая нефть, газ и уголь, чем предоставил средств Украине в качестве помощи. Цены на нефть продолжают расти. Рубль укрепляется. Некоторые все еще продолжают беспокоиться из-за "провокационных" ограничительных мер. Прискорбно", — заявил политик.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
В мае Еврокомиссия предложила направить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до девяти миллиардов евро. Кредит на один миллиард евро из этого пакета поддержки был официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС. Во вторник исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис отмечал, что ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку.