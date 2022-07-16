https://ria.ru/20220716/defektoskop-1802891281.html

Российские ученые придумали не портящий внешний вид изделия дефектоскоп

Российские ученые придумали не портящий внешний вид изделия дефектоскоп - РИА Новости, 16.07.2022

Российские ученые придумали не портящий внешний вид изделия дефектоскоп

Центр компетенций НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ им. Н.Э. Баумана придумали автономный сканер–дефектоскоп материалов и... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T05:50

2022-07-16T05:50

2022-07-16T05:50

наука

технологии

объединенная двигателестроительная корпорация

объединенная судостроительная корпорация

севастополь

мгту имени баумана

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Центр компетенций НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ им. Н.Э. Баумана придумали автономный сканер–дефектоскоп материалов и изделий, который помогает идентифицировать дефекты изделий и образцов методом неразрушающего контроля, рассказали РИА Новости на интенсиве "Архипелаг 2022".По словам авторов проекта, "мировой рынок приборов и услуг неразрушающего контроля активно развивается". "По данным исследования, проведенного компанией MarketsandMarkets, специализирующейся на бизнес-исследованиях различных рынков с высокими темпами роста, передовых технологий и новых приложений, общий объем рынка неразрушающего контроля приборов и услуг к концу 2022 года достигнет 24,2 миллиарда долларов", — уточнили ученые.В рамках проекта Центра НТИ будет разработан робот, а также алгоритм трехмерного автоматического сканирования профиля плоских протяженных поверхностей изделий для формирования в автоматическом режиме траектории перемещения акустической системы, а также модернизированной системы дефектометрии. Оператор сможет получить информацию о дефектах изделия через встроенный в прибор дисплей. Также дефектоскоп сможет сформировать отчет и отправить его на указанную почту.Ученые провели испытания макета дефектоскопа, которые показали правильность разработанных технических решений. "Данные решения будут использованы для следующих этапов разработки", — отмечают авторы проекта. Создать экспериментальный образец планируется в 2024 году, рыночная цена прибора пока не определена.Основными покупателями станут "Объединенная двигателестроительная корпорация", "Объединенная судостроительная корпорация", "Объединенная авиастроительная корпорация", а также компании-производители изделий из композитов. Аналогичные сканеры-дефектоскопы отсутствуют на рынке, заключают разработчики.

https://ria.ru/20220714/yuurgu-1801951359.html

https://ria.ru/20220712/tyumgu-1801700268.html

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технологии, объединенная двигателестроительная корпорация, объединенная судостроительная корпорация, севастополь, мгту имени баумана