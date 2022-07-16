https://ria.ru/20220716/britaniya-1802979255.html

Британское правительство провело экстренное заседание из-за сильной жары

Британское правительство провело экстренное заседание из-за сильной жары - РИА Новости, 16.07.2022

Британское правительство провело экстренное заседание из-за сильной жары

Британский чрезвычайный правительственный комитет Cobra провел уже второе заседание из-за сильной жары, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T20:59

2022-07-16T20:59

2022-07-16T20:59

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Британский чрезвычайный правительственный комитет Cobra провел уже второе заседание из-за сильной жары, сообщает телеканал Sky News.В пятницу британская метеорологическая служба объявила на понедельник и вторник следующей недели красный уровень опасности из-за жары в стране, это стало первым таким случаем для Великобритании. По прогнозам синоптиков, столбики термометров могут подняться выше 40 градусов. Самая высокая температура, ранее зафиксированная в стране, составила 38,7 градуса.Отмечается, что объявленный агентством по здравоохранению Британии (UKHSA) четвертый уровень опасности из-за жары означает, что тепловая волна так мощна или продолжительна, что может привести к болезням и летальному исходу даже среди здоровых людей, не находящихся в группах риска.Кроме того, Sky News приводит слова представителя Даунинг-стрит, отметившего, что железнодорожные перевозки будут ограничены на некоторых участках сети, "чтобы избежать какого-либо потенциального ущерба". Кроме того, как отмечает телеканал, в понедельник и вторник может быть закрыт ряд школ в южной части страны.Ранее в Великобритании увеличилось количество пожаров и других инцидентов в связи с продолжающейся жарой. В частности, загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.Кроме этого, пожарные расчеты потушили более 50 очагов возгораний на востоке Англии, где несколько недель не было дождей. От жары также начал плавиться асфальт на одной из главных дорог.

https://ria.ru/20220712/zhara-1801902498.html

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