https://ria.ru/20220716/boepripas-1802928523.html
В Херсоне уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас
В Херсоне уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас - РИА Новости, 16.07.2022
В Херсоне уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас
Российские силовики уничтожили в Херсоне неразорвавшийся украинский боеприпас, дым от взрыва поднялся над городом, его могли принять за последствия обстрела,... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:42
2022-07-16T13:42
2022-07-16T13:42
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херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 16 июл - РИА Новости. Российские силовики уничтожили в Херсоне неразорвавшийся украинский боеприпас, дым от взрыва поднялся над городом, его могли принять за последствия обстрела, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Проводились инженерные работы, подрывали неразорвавшийся украинский боеприпас", - сказал собеседник агентства, комментируя видео, на котором виден столб дыма, поднимающийся над городом.Ранее в ночь с пятницы и утром в субботу украинские войска нанесли удары по Херсону, в том числе в Шуменском районе, где и был замечен дым.
https://ria.ru/20220716/kherson-1802916065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины
В Херсоне уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас
В Херсоне российские силовики уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас
ХЕРСОН, 16 июл - РИА Новости. Российские силовики уничтожили в Херсоне неразорвавшийся украинский боеприпас, дым от взрыва поднялся над городом, его могли принять за последствия обстрела, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Проводились инженерные работы, подрывали неразорвавшийся украинский боеприпас", - сказал собеседник агентства, комментируя видео, на котором виден столб дыма, поднимающийся над городом.
Ранее в ночь с пятницы и утром в субботу украинские войска нанесли удары по Херсону, в том числе в Шуменском районе, где и был замечен дым.