https://ria.ru/20220716/boepripas-1802928523.html

В Херсоне уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас

В Херсоне уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас - РИА Новости, 16.07.2022

В Херсоне уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас

Российские силовики уничтожили в Херсоне неразорвавшийся украинский боеприпас, дым от взрыва поднялся над городом, его могли принять за последствия обстрела,... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:42

2022-07-16T13:42

2022-07-16T13:42

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 16 июл - РИА Новости. Российские силовики уничтожили в Херсоне неразорвавшийся украинский боеприпас, дым от взрыва поднялся над городом, его могли принять за последствия обстрела, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Проводились инженерные работы, подрывали неразорвавшийся украинский боеприпас", - сказал собеседник агентства, комментируя видео, на котором виден столб дыма, поднимающийся над городом.Ранее в ночь с пятницы и утром в субботу украинские войска нанесли удары по Херсону, в том числе в Шуменском районе, где и был замечен дым.

https://ria.ru/20220716/kherson-1802916065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины