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В Херсоне уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас - РИА Новости, 16.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/boepripas-1802928523.html
В Херсоне уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас
В Херсоне уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас - РИА Новости, 16.07.2022
В Херсоне уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас
Российские силовики уничтожили в Херсоне неразорвавшийся украинский боеприпас, дым от взрыва поднялся над городом, его могли принять за последствия обстрела,... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:42
2022-07-16T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 16 июл - РИА Новости. Российские силовики уничтожили в Херсоне неразорвавшийся украинский боеприпас, дым от взрыва поднялся над городом, его могли принять за последствия обстрела, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Проводились инженерные работы, подрывали неразорвавшийся украинский боеприпас", - сказал собеседник агентства, комментируя видео, на котором виден столб дыма, поднимающийся над городом.Ранее в ночь с пятницы и утром в субботу украинские войска нанесли удары по Херсону, в том числе в Шуменском районе, где и был замечен дым.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины
13:42 16.07.2022
 
В Херсоне уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас

В Херсоне российские силовики уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 16 июл - РИА Новости. Российские силовики уничтожили в Херсоне неразорвавшийся украинский боеприпас, дым от взрыва поднялся над городом, его могли принять за последствия обстрела, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Проводились инженерные работы, подрывали неразорвавшийся украинский боеприпас", - сказал собеседник агентства, комментируя видео, на котором виден столб дыма, поднимающийся над городом.
Ранее в ночь с пятницы и утром в субботу украинские войска нанесли удары по Херсону, в том числе в Шуменском районе, где и был замечен дым.
Кадры обстрела Херсона украинскими боевиками - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 11:51
Украинские войска обстреляли жилые районы Херсона
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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