https://ria.ru/20220716/bayden-1802950843.html

Байден "почтил эгоизм" американских солдат на Ближнем Востоке

Байден "почтил эгоизм" американских солдат на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.07.2022

Байден "почтил эгоизм" американских солдат на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден во время выступления на саммите в Саудовской Аравии оговорился и заявил, что чтит эгоизм американских солдат. "Мы всегда чтим эгоизм... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T16:18

2022-07-16T16:18

2022-07-16T19:56

в мире

сша

ближний восток

джо байден

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления на саммите в Саудовской Аравии оговорился и заявил, что чтит эгоизм американских солдат. "Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке", — сказал он.На этот раз американский лидер спутал слова selfishness ("эгоизм") и selflessness ("самоотверженность").Глава Белого дома регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также — Сирию с Ливией, Ирак с Ираном и неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом.Байден с 13 по 16 июля совершает турне по Ближнему Востоку. Это его первая поездка в регион в качестве президента. Сегодня он участвует в саммите стран Персидского залива.

https://ria.ru/20220716/bayden-1802884035.html

сша

ближний восток

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Севастиан Котов

в мире, сша, ближний восток, джо байден