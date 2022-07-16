https://ria.ru/20220716/bayden-1802950843.html
Байден "почтил эгоизм" американских солдат на Ближнем Востоке
Байден "почтил эгоизм" американских солдат на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.07.2022
Байден "почтил эгоизм" американских солдат на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите в Саудовской Аравии оговорился и заявил, что чтит эгоизм американских солдат. "Мы всегда чтим эгоизм... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T16:18
2022-07-16T16:18
2022-07-16T19:56
в мире
сша
ближний восток
джо байден
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления на саммите в Саудовской Аравии оговорился и заявил, что чтит эгоизм американских солдат. "Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке", — сказал он.На этот раз американский лидер спутал слова selfishness ("эгоизм") и selflessness ("самоотверженность").Глава Белого дома регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также — Сирию с Ливией, Ирак с Ираном и неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом.Байден с 13 по 16 июля совершает турне по Ближнему Востоку. Это его первая поездка в регион в качестве президента. Сегодня он участвует в саммите стран Персидского залива.
https://ria.ru/20220716/bayden-1802884035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, джо байден
16:18 16.07.2022 (обновлено: 19:56 16.07.2022)
Байден "почтил эгоизм" американских солдат на Ближнем Востоке
Президент США Байден заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке