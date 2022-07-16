Рейтинг@Mail.ru
В Свято-Троицкой Сергиевой лавре открывается археологическая выставка - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220716/arkheologicheskaya-1802846784.html
В Свято-Троицкой Сергиевой лавре открывается археологическая выставка
В Свято-Троицкой Сергиевой лавре открывается археологическая выставка - РИА Новости, 16.07.2022
В Свято-Троицкой Сергиевой лавре открывается археологическая выставка
В Паломническом центре Свято-Троицкой Сергиевой лавры в субботу состоится открытие выставки, подготовленной по материалам раскопок экспедиции Института... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T00:00
2022-07-16T00:00
религия
сергий радонежский
иван грозный
лжедмитрий ii
московская область (подмосковье)
свято-троицкая сергиева лавра
российская академия наук
религиозные праздники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/73/1560937397_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7a3669403ff9ad2070d469fd26ae110e.jpg
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В Паломническом центре Свято-Троицкой Сергиевой лавры в субботу состоится открытие выставки, подготовленной по материалам раскопок экспедиции Института археологии РАН, сообщили в пресс-службе Института.Выставка "Археология Свято-Троицкой Сергиевой Лавры", приурочена к празднованию 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, которое отмечается 18 июля.В последние годы участники Подмосковной экспедиции Института археологии РАН обнаружили на территории лавры десятки тысяч находок. Наиболее яркие из них будут представлены в залах Паломнического центра.Посетители увидят подлинные предметы периода начального существования монастыря, артефакты, связанные с его жизнью в XV веке и в период расцвета в годы правления царя Ивана Грозного.Впервые будут показаны археологические материалы времен Смутного времени, когда лавру осаждали войска Лжедмитрия II: наконечники стрел, пули, небольшое пушечное ядро, детали огнестрельного и холодного оружия. С последними месяцами Смуты, когда армия польского королевича Владислава пытались захватить обитель, связан клад из 89 серебряных монет, представленный в экспозиции.Развитие монастыря в XVII–XVIII веках отображают разнообразные предметы быта, а также коллекция печных изразцов. Выставлены отреставрированные сотрудниками Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря волосники (женские головные уборы), расшитые золотыми нитями.Особое внимание уделено предметам-свидетелям духовной жизни насельников обители. В экспозиции можно увидеть кресты, образки и четки XVI-XIX веков.С помощью методов графической реконструкции специалисты восстановили портреты священнослужителей, погребенных на монастырском кладбище. Поэтому посетители узнают, какими были насельники лавры, жившие в XVI – начале XIX веков.На выставке представлены художественные фотографии уникальных находок и рабочих моментов археологических раскопок, выполненные художником-фотографом Института археологии Андреем Бронниковым.В церемонии открытия примут участие директор Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника митрополит Феогност, начальник Управления культуры Московской области Юрий Гриднев, начальник Подмосковной экспедиции Ася Энговатова и другие. Выставка продлится с 16 июля по 16 октября.
https://ria.ru/20220215/ikonopis-1772871244.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/73/1560937397_58:0:1194:852_1920x0_80_0_0_d8891682ef2ef693623d59ac9197ef8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергий радонежский, иван грозный, лжедмитрий ii, московская область (подмосковье), свято-троицкая сергиева лавра, российская академия наук, религиозные праздники
00:00 16.07.2022
 

В Свято-Троицкой Сергиевой лавре открывается археологическая выставка

© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиТроице-Сергиева лавра
Троице-Сергиева лавра - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В Паломническом центре Свято-Троицкой Сергиевой лавры в субботу состоится открытие выставки, подготовленной по материалам раскопок экспедиции Института археологии РАН, сообщили в пресс-службе Института.
Выставка "Археология Свято-Троицкой Сергиевой Лавры", приурочена к празднованию 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, которое отмечается 18 июля.
В последние годы участники Подмосковной экспедиции Института археологии РАН обнаружили на территории лавры десятки тысяч находок. Наиболее яркие из них будут представлены в залах Паломнического центра.
Посетители увидят подлинные предметы периода начального существования монастыря, артефакты, связанные с его жизнью в XV веке и в период расцвета в годы правления царя Ивана Грозного.
Впервые будут показаны археологические материалы времен Смутного времени, когда лавру осаждали войска Лжедмитрия II: наконечники стрел, пули, небольшое пушечное ядро, детали огнестрельного и холодного оружия. С последними месяцами Смуты, когда армия польского королевича Владислава пытались захватить обитель, связан клад из 89 серебряных монет, представленный в экспозиции.
Развитие монастыря в XVII–XVIII веках отображают разнообразные предметы быта, а также коллекция печных изразцов. Выставлены отреставрированные сотрудниками Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря волосники (женские головные уборы), расшитые золотыми нитями.
Особое внимание уделено предметам-свидетелям духовной жизни насельников обители. В экспозиции можно увидеть кресты, образки и четки XVI-XIX веков.
С помощью методов графической реконструкции специалисты восстановили портреты священнослужителей, погребенных на монастырском кладбище. Поэтому посетители узнают, какими были насельники лавры, жившие в XVI – начале XIX веков.
На выставке представлены художественные фотографии уникальных находок и рабочих моментов археологических раскопок, выполненные художником-фотографом Института археологии Андреем Бронниковым.
В церемонии открытия примут участие директор Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника митрополит Феогност, начальник Управления культуры Московской области Юрий Гриднев, начальник Подмосковной экспедиции Ася Энговатова и другие. Выставка продлится с 16 июля по 16 октября.
Здание Российского государственного гуманитарного университета - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 12:00Религия
В Москве расскажут об уникальной советской иконописи
 
РелигияСергий РадонежскийИван ГрозныйЛжедмитрий IIМосковская область (Подмосковье)Свято-Троицкая Сергиева лавраРоссийская академия наукРелигиозные праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала