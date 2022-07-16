https://ria.ru/20220716/arkheologicheskaya-1802846784.html

В Свято-Троицкой Сергиевой лавре открывается археологическая выставка

В Свято-Троицкой Сергиевой лавре открывается археологическая выставка - РИА Новости, 16.07.2022

В Свято-Троицкой Сергиевой лавре открывается археологическая выставка

В Паломническом центре Свято-Троицкой Сергиевой лавры в субботу состоится открытие выставки, подготовленной по материалам раскопок экспедиции Института... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T00:00

2022-07-16T00:00

2022-07-16T00:00

религия

сергий радонежский

иван грозный

лжедмитрий ii

московская область (подмосковье)

свято-троицкая сергиева лавра

российская академия наук

религиозные праздники

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В Паломническом центре Свято-Троицкой Сергиевой лавры в субботу состоится открытие выставки, подготовленной по материалам раскопок экспедиции Института археологии РАН, сообщили в пресс-службе Института.Выставка "Археология Свято-Троицкой Сергиевой Лавры", приурочена к празднованию 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, которое отмечается 18 июля.В последние годы участники Подмосковной экспедиции Института археологии РАН обнаружили на территории лавры десятки тысяч находок. Наиболее яркие из них будут представлены в залах Паломнического центра.Посетители увидят подлинные предметы периода начального существования монастыря, артефакты, связанные с его жизнью в XV веке и в период расцвета в годы правления царя Ивана Грозного.Впервые будут показаны археологические материалы времен Смутного времени, когда лавру осаждали войска Лжедмитрия II: наконечники стрел, пули, небольшое пушечное ядро, детали огнестрельного и холодного оружия. С последними месяцами Смуты, когда армия польского королевича Владислава пытались захватить обитель, связан клад из 89 серебряных монет, представленный в экспозиции.Развитие монастыря в XVII–XVIII веках отображают разнообразные предметы быта, а также коллекция печных изразцов. Выставлены отреставрированные сотрудниками Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря волосники (женские головные уборы), расшитые золотыми нитями.Особое внимание уделено предметам-свидетелям духовной жизни насельников обители. В экспозиции можно увидеть кресты, образки и четки XVI-XIX веков.С помощью методов графической реконструкции специалисты восстановили портреты священнослужителей, погребенных на монастырском кладбище. Поэтому посетители узнают, какими были насельники лавры, жившие в XVI – начале XIX веков.На выставке представлены художественные фотографии уникальных находок и рабочих моментов археологических раскопок, выполненные художником-фотографом Института археологии Андреем Бронниковым.В церемонии открытия примут участие директор Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника митрополит Феогност, начальник Управления культуры Московской области Юрий Гриднев, начальник Подмосковной экспедиции Ася Энговатова и другие. Выставка продлится с 16 июля по 16 октября.

https://ria.ru/20220215/ikonopis-1772871244.html

московская область (подмосковье)

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сергий радонежский, иван грозный, лжедмитрий ii, московская область (подмосковье), свято-троицкая сергиева лавра, российская академия наук, религиозные праздники