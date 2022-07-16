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В России расширят список компаний, освобожденных от акциза на жидкую сталь
В России расширят список компаний, освобожденных от акциза на жидкую сталь - РИА Новости, 16.07.2022
В России расширят список компаний, освобожденных от акциза на жидкую сталь
Минпромторг РФ планирует расширить список предприятий, освобожденных от уплаты акциза на жидкую сталь, заявил журналистам статс-секретарь — замминистра... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T07:23
2022-07-16T07:23
2022-07-16T07:23
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
алтайвагон
виктор евтухов
михаил мишустин
москва
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минпромторг РФ планирует расширить список предприятий, освобожденных от уплаты акциза на жидкую сталь, заявил журналистам статс-секретарь — замминистра промышленности Виктор Евтухов.Как стало известно накануне, шесть предприятий были освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь во втором квартале 2022 года — четыре из них занимаются машиностроением: ПАО "Тяжпрессмаш", ООО "Промлит", ООО "ВКС-Сталь" и АО "Алтайвагон", два других производят специальные стали: АО "ВТЗ" и АО "Корпорация Красный октябрь". Соответствующий проект приказа был одобрен Минфином РФ.Составить список предприятий, освобожденных от уплаты акциза на жидкую сталь, в апреле поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В перечень войдут компании, которые производят жидкую сталь для собственных нужд. Отмечалось, что мера позволит ограничить налоговую нагрузку на предприятия, которые работают в отрасли машиностроения, оборонной и авиационной промышленности. Список предприятий утверждает Минпромторг РФ.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алтайвагон, виктор евтухов, михаил мишустин, москва
В России расширят список компаний, освобожденных от акциза на жидкую сталь
Евтухов: Минпромторг расширит список предприятий, освобожденных от акциза на жидкую сталь