Рейтинг@Mail.ru
В России расширят список компаний, освобожденных от акциза на жидкую сталь - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220716/aktsiz-1802893344.html
В России расширят список компаний, освобожденных от акциза на жидкую сталь
В России расширят список компаний, освобожденных от акциза на жидкую сталь - РИА Новости, 16.07.2022
В России расширят список компаний, освобожденных от акциза на жидкую сталь
Минпромторг РФ планирует расширить список предприятий, освобожденных от уплаты акциза на жидкую сталь, заявил журналистам статс-секретарь — замминистра... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T07:23
2022-07-16T07:23
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
алтайвагон
виктор евтухов
михаил мишустин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602255827_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_5901ee442111f3b8475c317ecc2b6854.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минпромторг РФ планирует расширить список предприятий, освобожденных от уплаты акциза на жидкую сталь, заявил журналистам статс-секретарь — замминистра промышленности Виктор Евтухов.Как стало известно накануне, шесть предприятий были освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь во втором квартале 2022 года — четыре из них занимаются машиностроением: ПАО "Тяжпрессмаш", ООО "Промлит", ООО "ВКС-Сталь" и АО "Алтайвагон", два других производят специальные стали: АО "ВТЗ" и АО "Корпорация Красный октябрь". Соответствующий проект приказа был одобрен Минфином РФ.Составить список предприятий, освобожденных от уплаты акциза на жидкую сталь, в апреле поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В перечень войдут компании, которые производят жидкую сталь для собственных нужд. Отмечалось, что мера позволит ограничить налоговую нагрузку на предприятия, которые работают в отрасли машиностроения, оборонной и авиационной промышленности. Список предприятий утверждает Минпромторг РФ.
https://ria.ru/20220716/nds-1802893092.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602255827_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_a1860a54fd5dcd2ca62dfde574859f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алтайвагон, виктор евтухов, михаил мишустин, москва
07:23 16.07.2022
 
В России расширят список компаний, освобожденных от акциза на жидкую сталь

Евтухов: Минпромторг расширит список предприятий, освобожденных от акциза на жидкую сталь

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Стенд Минпромторга России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минпромторг РФ планирует расширить список предприятий, освобожденных от уплаты акциза на жидкую сталь, заявил журналистам статс-секретарь — замминистра промышленности Виктор Евтухов.
Как стало известно накануне, шесть предприятий были освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь во втором квартале 2022 года — четыре из них занимаются машиностроением: ПАО "Тяжпрессмаш", ООО "Промлит", ООО "ВКС-Сталь" и АО "Алтайвагон", два других производят специальные стали: АО "ВТЗ" и АО "Корпорация Красный октябрь". Соответствующий проект приказа был одобрен Минфином РФ.

"Конечно, таких предприятий будет больше. Сейчас вы видите тех, кто правильно оформил и подал соответствующие заявки, таким Минфин уже все согласовал... Дальше будем расширять список", — отметил Евтухов.

Составить список предприятий, освобожденных от уплаты акциза на жидкую сталь, в апреле поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В перечень войдут компании, которые производят жидкую сталь для собственных нужд. Отмечалось, что мера позволит ограничить налоговую нагрузку на предприятия, которые работают в отрасли машиностроения, оборонной и авиационной промышленности. Список предприятий утверждает Минпромторг РФ.
Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов во время пресс-подхода в Доме правительства - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
07:12
Минпромторг рассмотрит вопрос снижения НДС на социально значимые товары
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АлтайвагонВиктор ЕвтуховМихаил МишустинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала