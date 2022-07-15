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Джулианна Мур возглавит жюри следующего Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 15.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220715/zhyuri-1802763311.html
Джулианна Мур возглавит жюри следующего Венецианского кинофестиваля
Джулианна Мур возглавит жюри следующего Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 15.07.2022
Джулианна Мур возглавит жюри следующего Венецианского кинофестиваля
Американская киноактриса Джулианна Мур станет председателем международного жюри 79-го кинофестиваля в Венеции, который пройдет с 31 августа по 10 сентября,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:04
2022-07-15T16:04
культура
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новости культуры
венеция
джулианна мур (джули смит)
венецианский кинофестиваль
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РИМ, 15 июл – РИА Новости. Американская киноактриса Джулианна Мур станет председателем международного жюри 79-го кинофестиваля в Венеции, который пройдет с 31 августа по 10 сентября, сообщает пресс-служба Венецианской биеннале.Как отмечается, руководство биеннале приняло решение о ее назначении по предложению директора кинофестиваля Альберто Барберы."Обладательница премий "Оскар", BAFTA и "Эмми", Джулианна Мур известна своей универсальностью и многочисленными запоминающимися ролью в кино и на телевидении. Она первая американская актриса, удостоенная высших наград за исполнение на кинофестивалях в Берлине (за фильм "Часы", 2002), Каннах ("Звездная карта", 2014) и Венеции ("Вдали от рая", 2002)", – говорится в коммюнике.За свою кинематографическую деятельность актриса была удостоена самых престижных наград. Роль в фильме "Все еще Элис" (Still Alice, 2014) принесла Джулианне Мур премию "Оскар".В 2021 году жюри основного конкурса фестиваля возглавил южнокорейский режиссер и сценарист, автор "Паразитов" и "Окчи" Пон Чжун Хо.
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культура, новости культуры, венеция, джулианна мур (джули смит), венецианский кинофестиваль
16:04 15.07.2022
 
Джулианна Мур возглавит жюри следующего Венецианского кинофестиваля

Джулианна Мур станет председателем международного жюри 79-го кинофестиваля в Венеции

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Американская актриса Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Читать ria.ru в
РИМ, 15 июл – РИА Новости. Американская киноактриса Джулианна Мур станет председателем международного жюри 79-го кинофестиваля в Венеции, который пройдет с 31 августа по 10 сентября, сообщает пресс-служба Венецианской биеннале.
Как отмечается, руководство биеннале приняло решение о ее назначении по предложению директора кинофестиваля Альберто Барберы.
"Обладательница премий "Оскар", BAFTA и "Эмми", Джулианна Мур известна своей универсальностью и многочисленными запоминающимися ролью в кино и на телевидении. Она первая американская актриса, удостоенная высших наград за исполнение на кинофестивалях в Берлине (за фильм "Часы", 2002), Каннах ("Звездная карта", 2014) и Венеции ("Вдали от рая", 2002)", – говорится в коммюнике.
За свою кинематографическую деятельность актриса была удостоена самых престижных наград. Роль в фильме "Все еще Элис" (Still Alice, 2014) принесла Джулианне Мур премию "Оскар".
В 2021 году жюри основного конкурса фестиваля возглавил южнокорейский режиссер и сценарист, автор "Паразитов" и "Окчи" Пон Чжун Хо.
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КультураКультураНовости культурыВенецияДжулианна Мур (Джули Смит)Венецианский кинофестиваль
 
 
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