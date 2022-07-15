Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД обсудил в ООН поставки российских зерновых на мировой рынок - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220715/zerno-1802588101.html
Замглавы МИД обсудил в ООН поставки российских зерновых на мировой рынок
Замглавы МИД обсудил в ООН поставки российских зерновых на мировой рынок - РИА Новости, 15.07.2022
Замглавы МИД обсудил в ООН поставки российских зерновых на мировой рынок
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в среду с генеральным секретарем Комиссии ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен вопросы обеспечения... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T04:03
2022-07-15T08:53
россия
стамбул
турция
оон
сергей вершинин
ребека гринспен
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
ООН, 15 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в среду с генеральным секретарем Комиссии ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен вопросы обеспечения бесперебойной поставки российских зерновых и удобрений на мировые рынки, сообщается на сайте постпредства РФ при ООН.В нем говорится, что стороны поговорили по телефону по инициативе ооновской стороны."Было продолжено обсуждение задач поддержания глобальной продовольственной безопасности, в том числе за счет обеспечения бесперебойных поставок на мировые рынки сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых и удобрений из России", — сказано в сообщении.Сообщения о подвижках в решении зернового вопроса появились по итогам завершившихся в среду в Стамбуле переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН. Стороны, согласно заявлению принимающей стороны, договорились создать координационный центр и провести еще одну встречу на следующей неделе.
https://ria.ru/20220715/zerno-1802585876.html
россия
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, турция, оон, сергей вершинин, ребека гринспен, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
04:03 15.07.2022 (обновлено: 08:53 15.07.2022)
 
Замглавы МИД обсудил в ООН поставки российских зерновых на мировой рынок

Замглавы МИД России обсудил в ООН поставки зерновых и удобрений из России на мировой рынок

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в среду с генеральным секретарем Комиссии ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен вопросы обеспечения бесперебойной поставки российских зерновых и удобрений на мировые рынки, сообщается на сайте постпредства РФ при ООН.
В нем говорится, что стороны поговорили по телефону по инициативе ооновской стороны.
"Было продолжено обсуждение задач поддержания глобальной продовольственной безопасности, в том числе за счет обеспечения бесперебойных поставок на мировые рынки сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых и удобрений из России", — сказано в сообщении.
Сообщения о подвижках в решении зернового вопроса появились по итогам завершившихся в среду в Стамбуле переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН. Стороны, согласно заявлению принимающей стороны, договорились создать координационный центр и провести еще одну встречу на следующей неделе.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
02:46Специальная военная операция на Украине
Минфин США поддержал усилия ООН по возврату украинского зерна на рынок
 
РоссияСтамбулТурцияООНСергей ВершининРебека ГринспенМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала