https://ria.ru/20220715/zerno-1802588101.html
Замглавы МИД обсудил в ООН поставки российских зерновых на мировой рынок
Замглавы МИД обсудил в ООН поставки российских зерновых на мировой рынок - РИА Новости, 15.07.2022
Замглавы МИД обсудил в ООН поставки российских зерновых на мировой рынок
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в среду с генеральным секретарем Комиссии ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен вопросы обеспечения... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T04:03
2022-07-15T04:03
2022-07-15T08:53
россия
стамбул
турция
оон
сергей вершинин
ребека гринспен
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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ООН, 15 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в среду с генеральным секретарем Комиссии ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен вопросы обеспечения бесперебойной поставки российских зерновых и удобрений на мировые рынки, сообщается на сайте постпредства РФ при ООН.В нем говорится, что стороны поговорили по телефону по инициативе ооновской стороны."Было продолжено обсуждение задач поддержания глобальной продовольственной безопасности, в том числе за счет обеспечения бесперебойных поставок на мировые рынки сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых и удобрений из России", — сказано в сообщении.Сообщения о подвижках в решении зернового вопроса появились по итогам завершившихся в среду в Стамбуле переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН. Стороны, согласно заявлению принимающей стороны, договорились создать координационный центр и провести еще одну встречу на следующей неделе.
https://ria.ru/20220715/zerno-1802585876.html
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россия, стамбул, турция, оон, сергей вершинин, ребека гринспен, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
04:03 15.07.2022 (обновлено: 08:53 15.07.2022)
Замглавы МИД обсудил в ООН поставки российских зерновых на мировой рынок
Замглавы МИД России обсудил в ООН поставки зерновых и удобрений из России на мировой рынок