https://ria.ru/20220715/zerno-1802588101.html

Замглавы МИД обсудил в ООН поставки российских зерновых на мировой рынок

Замглавы МИД обсудил в ООН поставки российских зерновых на мировой рынок - РИА Новости, 15.07.2022

Замглавы МИД обсудил в ООН поставки российских зерновых на мировой рынок

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в среду с генеральным секретарем Комиссии ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен вопросы обеспечения... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T04:03

2022-07-15T04:03

2022-07-15T08:53

россия

стамбул

турция

оон

сергей вершинин

ребека гринспен

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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ООН, 15 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в среду с генеральным секретарем Комиссии ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен вопросы обеспечения бесперебойной поставки российских зерновых и удобрений на мировые рынки, сообщается на сайте постпредства РФ при ООН.В нем говорится, что стороны поговорили по телефону по инициативе ооновской стороны."Было продолжено обсуждение задач поддержания глобальной продовольственной безопасности, в том числе за счет обеспечения бесперебойных поставок на мировые рынки сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых и удобрений из России", — сказано в сообщении.Сообщения о подвижках в решении зернового вопроса появились по итогам завершившихся в среду в Стамбуле переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН. Стороны, согласно заявлению принимающей стороны, договорились создать координационный центр и провести еще одну встречу на следующей неделе.

https://ria.ru/20220715/zerno-1802585876.html

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стамбул

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россия, стамбул, турция, оон, сергей вершинин, ребека гринспен, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире