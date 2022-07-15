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Минфин США поддержал усилия ООН по возврату украинского зерна на рынок - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/zerno-1802585876.html
Минфин США поддержал усилия ООН по возврату украинского зерна на рынок
Минфин США поддержал усилия ООН по возврату украинского зерна на рынок - РИА Новости, 15.07.2022
Минфин США поддержал усилия ООН по возврату украинского зерна на рынок
США решительно поддерживают усилия, которые предпринимает ООН для возвращения на мировой рынок зерна с Украины и из РФ, заявило американское министерства... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T02:46
2022-07-15T02:46
специальная военная операция на украине
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россия
украина
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в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. США решительно поддерживают усилия, которые предпринимает ООН для возвращения на мировой рынок зерна с Украины и из РФ, заявило американское министерства финансов после ослабления антироссийских санкций.На фоне сообщений о прогрессе на российско-украинских переговорах, которые идут при посредничестве ООН и Турции, министерство выпустило генеральную лицензию 6B, в которой разъяснило, что под действие рестрикций не подпадают продовольствие для людей и животных, органические и минеральные удобрения, посевные и семенные материалы, сельскохозяйственная техника, лекарства и медицинское оборудование.Как добавили в министерстве, "сельскохозяйственная и медицинская торговля" не являются целями санкций США против России.Самое значительное смягчение санкционного режима включает как разъяснение существующих мер участникам экономической деятельности во избежание расширительного их толкования, так и вывод из-под рестрикций отдельных категорий продукции медицинской и сельскохозяйственной промышленности, включая оборудование.Сообщения о подвижках в решении зернового вопроса появились по итогам завершившихся в среду в Стамбуле переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН. Стороны, согласно заявлению принимающей стороны, договорились создать координационный центр и провести еще одну встречу на следующей неделе.
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сша, россия, украина, оон, в мире, вашингтон
02:46 15.07.2022
 
Минфин США поддержал усилия ООН по возврату украинского зерна на рынок

Минфин США поддержал усилия ООН по возврату российского и украинского зерна на рынок

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. США решительно поддерживают усилия, которые предпринимает ООН для возвращения на мировой рынок зерна с Украины и из РФ, заявило американское министерства финансов после ослабления антироссийских санкций.
На фоне сообщений о прогрессе на российско-украинских переговорах, которые идут при посредничестве ООН и Турции, министерство выпустило генеральную лицензию 6B, в которой разъяснило, что под действие рестрикций не подпадают продовольствие для людей и животных, органические и минеральные удобрения, посевные и семенные материалы, сельскохозяйственная техника, лекарства и медицинское оборудование.

"США решительно поддерживают усилия ООН для возвращения как украинского, так и российского зерна на мировые рынки..." — сказано в пресс-релизе.

Как добавили в министерстве, "сельскохозяйственная и медицинская торговля" не являются целями санкций США против России.
Самое значительное смягчение санкционного режима включает как разъяснение существующих мер участникам экономической деятельности во избежание расширительного их толкования, так и вывод из-под рестрикций отдельных категорий продукции медицинской и сельскохозяйственной промышленности, включая оборудование.
Сообщения о подвижках в решении зернового вопроса появились по итогам завершившихся в среду в Стамбуле переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН. Стороны, согласно заявлению принимающей стороны, договорились создать координационный центр и провести еще одну встречу на следующей неделе.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаООНВ миреВашингтон
 
 
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