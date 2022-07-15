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Госдума приняла закон о праве использовать маткапитал на образование от ИП - РИА Новости, 15.07.2022
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Госдума приняла закон о праве использовать маткапитал на образование от ИП
Госдума приняла закон о праве использовать маткапитал на образование от ИП - РИА Новости, 15.07.2022
Госдума приняла закон о праве использовать маткапитал на образование от ИП
Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:45
2022-07-15T15:25
общество
россия
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.
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общество, россия, госдума рф, владимир путин
14:45 15.07.2022 (обновлено: 15:25 15.07.2022)
 
Госдума приняла закон о праве использовать маткапитал на образование от ИП

Госдума приняла закон о праве использовать маткапитал на оплату образования от ИП

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаседание Государственной думы РФ
Заседание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.
"Представляется обоснованным внесение изменений в законодательство, устанавливающих однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность", - отмечается в тексте пояснительной записки к проекту.
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