https://ria.ru/20220715/zakon-1802729998.html

Госдума приняла закон о праве использовать маткапитал на образование от ИП

Госдума приняла закон о праве использовать маткапитал на образование от ИП - РИА Новости, 15.07.2022

Госдума приняла закон о праве использовать маткапитал на образование от ИП

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:45

2022-07-15T14:45

2022-07-15T15:25

общество

россия

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802580619.html

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общество, россия, госдума рф, владимир путин