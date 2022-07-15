https://ria.ru/20220715/zakon-1802640680.html

В ГД рассмотрят право использовать маткапитал на образование от ИП

В ГД рассмотрят право использовать маткапитал на образование от ИП - РИА Новости, 15.07.2022

В ГД рассмотрят право использовать маткапитал на образование от ИП

Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит во II и III чтениях проект о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:21

2022-07-15T11:21

2022-07-15T11:38

общество

россия

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образование

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит во II и III чтениях проект о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, сообщила журналистам первый зампред комитета ГД по просвещению Алена Аршинова.

https://realty.ria.ru/20220715/kontsessii-1802611713.html

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общество, россия, госдума рф, образование