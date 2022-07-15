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В ГД рассмотрят право использовать маткапитал на образование от ИП
В ГД рассмотрят право использовать маткапитал на образование от ИП - РИА Новости, 15.07.2022
В ГД рассмотрят право использовать маткапитал на образование от ИП
Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит во II и III чтениях проект о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:21
2022-07-15T11:21
2022-07-15T11:38
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит во II и III чтениях проект о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, сообщила журналистам первый зампред комитета ГД по просвещению Алена Аршинова.
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общество, россия, госдума рф, образование
11:21 15.07.2022 (обновлено: 11:38 15.07.2022)
В ГД рассмотрят право использовать маткапитал на образование от ИП
Аршинова: ГД рассмотрит во II и III чтениях право тратить маткапитал на образование от ИП