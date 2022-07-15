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В ГД рассмотрят право использовать маткапитал на образование от ИП - РИА Новости, 15.07.2022
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В ГД рассмотрят право использовать маткапитал на образование от ИП
В ГД рассмотрят право использовать маткапитал на образование от ИП - РИА Новости, 15.07.2022
В ГД рассмотрят право использовать маткапитал на образование от ИП
Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит во II и III чтениях проект о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:21
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общество
россия
госдума рф
образование
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит во II и III чтениях проект о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, сообщила журналистам первый зампред комитета ГД по просвещению Алена Аршинова.
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общество, россия, госдума рф, образование
11:21 15.07.2022 (обновлено: 11:38 15.07.2022)
 
В ГД рассмотрят право использовать маткапитал на образование от ИП

Аршинова: ГД рассмотрит во II и III чтениях право тратить маткапитал на образование от ИП

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаседание Государственной думы РФ
Заседание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит во II и III чтениях проект о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, сообщила журналистам первый зампред комитета ГД по просвещению Алена Аршинова.

"В частности, наш закон, который мы сегодня принимаем во втором и в третьем, окончательном чтении посвящён расширению материнского капитала в отношении индивидуальных предпринимателей, которые участвуют в направлении "образование", - сказала она перед пленарным заседанием.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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Путин подписал закон об изменении концессий без согласования с ФАС
 
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