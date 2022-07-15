https://ria.ru/20220715/yaponiya-1802777138.html

Россия ввела санкции против 384 членов парламента Японии

Россия ввела санкции против 384 членов парламента Японии - РИА Новости, 15.07.2022

Россия ввела санкции против 384 членов парламента Японии

Москва внесла в черный список почти 400 депутатов парламента Японии, сообщил МИД. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:26

2022-07-15T16:26

2022-07-15T17:27

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Москва внесла в черный список почти 400 депутатов парламента Японии, сообщил МИД.В МИД пояснили, что решение стало ответом на введенные Японией санкции против депутатов Государственной думы.Япония ввела против России уже несколько пакетов ограничительных мер. Под персональные санкции попали, в частности, представители высшего руководства страны, в том числе президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также депутаты Госдумы Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая.Москва в ответ запретила въезд премьер-министру Японии Фумио Кисиде, министру иностранных дел Есимасе Хаяси, главе Минобороны Нобуо Киси, министру финансов Сюнъити Судзуки, другим членам правительства, военным и чиновниками.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800243776.html

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в мире, япония, россия, госдума рф