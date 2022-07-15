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Россия ввела санкции против 384 членов парламента Японии - РИА Новости, 15.07.2022
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Россия ввела санкции против 384 членов парламента Японии
Россия ввела санкции против 384 членов парламента Японии - РИА Новости, 15.07.2022
Россия ввела санкции против 384 членов парламента Японии
Москва внесла в черный список почти 400 депутатов парламента Японии, сообщил МИД. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:26
2022-07-15T17:27
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россия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Москва внесла в черный список почти 400 депутатов парламента Японии, сообщил МИД.В МИД пояснили, что решение стало ответом на введенные Японией санкции против депутатов Государственной думы.Япония ввела против России уже несколько пакетов ограничительных мер. Под персональные санкции попали, в частности, представители высшего руководства страны, в том числе президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также депутаты Госдумы Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая.Москва в ответ запретила въезд премьер-министру Японии Фумио Кисиде, министру иностранных дел Есимасе Хаяси, главе Минобороны Нобуо Киси, министру финансов Сюнъити Судзуки, другим членам правительства, военным и чиновниками.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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в мире, япония, россия, госдума рф
16:26 15.07.2022 (обновлено: 17:27 15.07.2022)
 
Россия ввела санкции против 384 членов парламента Японии

Россия ввела санкции против 384 членов палаты представителей парламента Японии

© AP Photo / Shuji KajiyamaПарламент Японии в Токио
Парламент Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Shuji Kajiyama
Парламент Японии в Токио. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Москва внесла в черный список почти 400 депутатов парламента Японии, сообщил МИД.

"Принято решение запретить с 14 июля въезд в Россию 384 членам палаты представителей парламента Японии, которые, заняв недружественную антироссийскую позицию, выступают в том числе с безосновательными обвинениями в адрес нашей страны в контексте специальной военной операции на Украине", — говорится в заявлении ведомства.

В МИД пояснили, что решение стало ответом на введенные Японией санкции против депутатов Государственной думы.
Япония ввела против России уже несколько пакетов ограничительных мер. Под персональные санкции попали, в частности, представители высшего руководства страны, в том числе президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также депутаты Госдумы Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая.
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Москва в ответ запретила въезд премьер-министру Японии Фумио Кисиде, министру иностранных дел Есимасе Хаяси, главе Минобороны Нобуо Киси, министру финансов Сюнъити Судзуки, другим членам правительства, военным и чиновниками.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
 
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