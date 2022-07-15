16:26 15.07.2022 (обновлено: 17:27 15.07.2022)
Россия ввела санкции против 384 членов парламента Японии
Россия ввела санкции против 384 членов палаты представителей парламента Японии
© AP Photo / Shuji KajiyamaПарламент Японии в Токио
© AP Photo / Shuji Kajiyama
Парламент Японии в Токио. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Москва внесла в черный список почти 400 депутатов парламента Японии, сообщил МИД.
"Принято решение запретить с 14 июля въезд в Россию 384 членам палаты представителей парламента Японии, которые, заняв недружественную антироссийскую позицию, выступают в том числе с безосновательными обвинениями в адрес нашей страны в контексте специальной военной операции на Украине", — говорится в заявлении ведомства.
В МИД пояснили, что решение стало ответом на введенные Японией санкции против депутатов Государственной думы.
Япония ввела против России уже несколько пакетов ограничительных мер. Под персональные санкции попали, в частности, представители высшего руководства страны, в том числе президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также депутаты Госдумы Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая.
Москва в ответ запретила въезд премьер-министру Японии Фумио Кисиде, министру иностранных дел Есимасе Хаяси, главе Минобороны Нобуо Киси, министру финансов Сюнъити Судзуки, другим членам правительства, военным и чиновниками.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.