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Минздрав сообщил о переформатировании выплат медикам

Минздрав сообщил о переформатировании выплат медикам - РИА Новости, 15.07.2022

Минздрав сообщил о переформатировании выплат медикам

Снижение нагрузки на систему здравоохранения и доступность вакцинации позволили переформатировать выплаты медикам, работающим с COVID-19, сообщили журналистам в РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T20:29

2022-07-15T20:29

2022-07-15T20:29

общество

здоровье - общество

владимир путин

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Снижение нагрузки на систему здравоохранения и доступность вакцинации позволили переформатировать выплаты медикам, работающим с COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России."Снижение влияния новой коронавирусной инфекции и нагрузки на систему здравоохранения, а также абсолютная доступность вакцинации, доказавшей свою эффективность в защите от тяжелого течения болезни, и современных эффективных схем лечения, включая новейшие иммунобиологические препараты, во всех регионах страны позволили принять решение о переформатировании выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 и переходе на уже существующий формат выплат за работу с пациентами с инфекционными заболеваниями", - говорится в сообщении.Как пояснили в Минздраве, врачи, средний и младший медперсонал, а также работники медорганизаций с высшим немедицинским образованием, оказывающие специализированную помощь по диагностике и лечению COVID-19 в стационарных условиях, а также врачи участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, инфекционисты, средний медперсонал, работающий с этими врачами, фельдшеры ФАП и фельдшерских пунктов, оказывающие первичную медико-санитарную помощь пациентам с COVID-19 в амбулаторных условиях, получат доплату в размере 25% оклада.При этом осуществление специальной соцвыплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам помощь по диагностике и лечению COVID-19 или контактирующим с ними и единовременных страховых выплат медицинскому персоналу и водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден COVID-19 или с подозрением на него, приостанавливается.В период борьбы с пандемией коронавируса большая нагрузка легла на плечи медицинских работников. Чтобы поддержать специалистов в этот непростой период, в России были введены специальные выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам, а также водителям машин скорой помощи, контактирующим с больными COVID-19. Средства на них регулярно выделялись из резервного фонда правительства.Также медики, работающие с пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией, получили дополнительные страховые гарантии. По указу президента страны Владимира Путина, подписанному в мае 2020 года, право на дополнительные страховые гарантии получили врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорых, которые, помогая больным коронавирусом, заразились сами.После пика заболеваемости коронавирусом в феврале 2022 года интенсивность пандемии пошла на спад. В последние недели число новых выявленных случаев заболевания колеблется в диапазоне от двух пяти тысяч новых случаев, а госпитализация составляет не более полутора тысяч человек в сутки. Проанализировав эпидемиологическую ситуацию в стране, Роспотребнадзор пришел к выводу, что введение каких-либо ограничений в России не требуется.

https://ria.ru/20220715/minzdrav-1802851444.html

https://ria.ru/20220715/putin-1802848076.html

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общество, здоровье - общество, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)