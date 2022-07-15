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ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска для обвинения ВС России - РИА Новости, 15.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/vsu-1802871427.html
ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска для обвинения ВС России
ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска для обвинения ВС России - РИА Новости, 15.07.2022
ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска для обвинения ВС России
Украинские военные обстреляли центральный рынок в Славянске Донецкой народной республики, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах, сообщил... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:33
2022-07-15T22:11
в мире
славянск
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинские военные обстреляли центральный рынок в Славянске Донецкой народной республики, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."Достоверно установлено, что в Славянске для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооруженных формирований с одобрения военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города", — заявил он.По его словам, артиллерия ВСУ, размещенная на железнодорожном вокзале города, атаковала центральный рынок 14 июля. Спустя несколько минут на месте происшествия оказались репортеры украинских СМИ, ведущие фото- и видеосъемку последствий якобы неизбирательных ударов российских войск.Генерал особо подчеркнул, что российские солдаты оказывают мирным жителям всестороннюю помощь, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.Славянск — город с населением более ста тысяч человек, расположенный на севере ДНР. Там находятся теплоэлектростанция и промышленные предприятия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220713/gerashenko-1800471861.html
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славянск
донецкая народная республика
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в мире, славянск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, владимир путин
21:33 15.07.2022 (обновлено: 22:11 15.07.2022)
 
ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска для обвинения ВС России

Минобороны сообщило об обстреле ВСУ центрального рынка в Славянске для обвинения ВС России

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда
Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинские военные обстреляли центральный рынок в Славянске Донецкой народной республики, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"Достоверно установлено, что в Славянске для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооруженных формирований с одобрения военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города", — заявил он.
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13 июля, 11:25Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Ирины ГеращенкоПохороны детей, погибших от украинских обстрелов, школьники, в рюкзаках которых осколки снарядов, одинокие старики в разрушенных ударами артиллерии домах — все это увидела в Донбассе фотограф РИА Новости Ирина Геращенко.
По его словам, артиллерия ВСУ, размещенная на железнодорожном вокзале города, атаковала центральный рынок 14 июля. Спустя несколько минут на месте происшествия оказались репортеры украинских СМИ, ведущие фото- и видеосъемку последствий якобы неизбирательных ударов российских войск.
Генерал особо подчеркнул, что российские солдаты оказывают мирным жителям всестороннюю помощь, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
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Славянск — город с населением более ста тысяч человек, расположенный на севере ДНР. Там находятся теплоэлектростанция и промышленные предприятия.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлавянскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир Путин
 
 
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