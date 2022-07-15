https://ria.ru/20220715/vsu-1802871427.html

ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска для обвинения ВС России

ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска для обвинения ВС России - РИА Новости, 15.07.2022

ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска для обвинения ВС России

Украинские военные обстреляли центральный рынок в Славянске Донецкой народной республики, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах, сообщил... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T21:33

2022-07-15T21:33

2022-07-15T22:11

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вооруженные силы рф

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специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинские военные обстреляли центральный рынок в Славянске Донецкой народной республики, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."Достоверно установлено, что в Славянске для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооруженных формирований с одобрения военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города", — заявил он.По его словам, артиллерия ВСУ, размещенная на железнодорожном вокзале города, атаковала центральный рынок 14 июля. Спустя несколько минут на месте происшествия оказались репортеры украинских СМИ, ведущие фото- и видеосъемку последствий якобы неизбирательных ударов российских войск.Генерал особо подчеркнул, что российские солдаты оказывают мирным жителям всестороннюю помощь, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.Славянск — город с населением более ста тысяч человек, расположенный на севере ДНР. Там находятся теплоэлектростанция и промышленные предприятия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220713/gerashenko-1800471861.html

https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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в мире, славянск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, владимир путин