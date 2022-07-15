https://ria.ru/20220715/vengriya-1802742839.html
Еврокомиссия начала разбирательство против Венгрии из-за цен на топливо
Еврокомиссия начала разбирательство против Венгрии из-за цен на топливо - РИА Новости, 15.07.2022
Еврокомиссия начала разбирательство против Венгрии из-за цен на топливо
Еврокомиссия (ЕК) начала разбирательство в отношении Венгрии из-за установления различных цен на топливо для местных и иностранных автомобилей, говорится в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:14
2022-07-15T15:14
2022-07-15T15:14
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) начала разбирательство в отношении Венгрии из-за установления различных цен на топливо для местных и иностранных автомобилей, говорится в сообщении ЕК."Сегодня комиссия решила открыть процедуру нарушения против Венгрии за введение мер, противоречащих положениям внутреннего рынка (ЕС - ред.). Венгрия вводит разные цены на топливо для автомобилей с иностранными номерными знаками и автомобилей с венгерскими номерами", - пишет ЕК.Транспортные средства с венгерскими номерами, в том числе тракторы и сельскохозяйственная техника, официально имеют право на более низкие цены на топливо - на 60–70%. Автомобили с иностранными номерами не могут воспользоваться этими сниженными ценами, отмечает ЕК."Комиссия требует от венгерских властей соблюдать положения законодательства ЕС в отношении свободного перемещения товаров и услуг, …свободного передвижения граждан и работников, принципа недискриминации", - говорится в сообщении.Согласно материалам Еврокомиссии, процедура нарушения начинается с запроса информации у государства, на который необходимо ответить в течение определенного периода времени, обычно двух месяцев. Если Еврокомиссия не будет удовлетворена полученной информацией и придет к выводу, что страна не выполняет свои обязательства в соответствии с законодательством ЕС, она может направить ей официальный запрос, так называемое "мотивированное мнение", в котором попросит страну проинформировать о мерах, принятых для соблюдения норм союза. На ответ государству даётся также как правило два месяца. Если оно не может обеспечить соблюдение законодательства Евросоюза, ЕК имеет право подать иск в Суд ЕС."Теперь у Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на опасения, поднятые комиссией. В противном случае комиссия может принять решение направить Венгрии мотивированное мнение", - говорится в релизе ЕК.
https://ria.ru/20220627/toplivo-1798446631.html
https://ria.ru/20220526/vengriya-1790981439.html
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в мире, венгрия, еврокомиссия, евросоюз
Еврокомиссия начала разбирательство против Венгрии из-за цен на топливо
Еврокомиссия начала разбирательство против ценовой политики на топливо в Венгрии
БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) начала разбирательство в отношении Венгрии из-за установления различных цен на топливо для местных и иностранных автомобилей, говорится в сообщении ЕК.
"Сегодня комиссия решила открыть процедуру нарушения против Венгрии
за введение мер, противоречащих положениям внутреннего рынка (ЕС
- ред.). Венгрия вводит разные цены на топливо для автомобилей с иностранными номерными знаками и автомобилей с венгерскими номерами", - пишет ЕК
.
Транспортные средства с венгерскими номерами, в том числе тракторы и сельскохозяйственная техника, официально имеют право на более низкие цены на топливо - на 60–70%. Автомобили с иностранными номерами не могут воспользоваться этими сниженными ценами, отмечает ЕК.
"Комиссия требует от венгерских властей соблюдать положения законодательства ЕС в отношении свободного перемещения товаров и услуг, …свободного передвижения граждан и работников, принципа недискриминации", - говорится в сообщении.
Согласно материалам Еврокомиссии, процедура нарушения начинается с запроса информации у государства, на который необходимо ответить в течение определенного периода времени, обычно двух месяцев. Если Еврокомиссия не будет удовлетворена полученной информацией и придет к выводу, что страна не выполняет свои обязательства в соответствии с законодательством ЕС, она может направить ей официальный запрос, так называемое "мотивированное мнение", в котором попросит страну проинформировать о мерах, принятых для соблюдения норм союза. На ответ государству даётся также как правило два месяца. Если оно не может обеспечить соблюдение законодательства Евросоюза, ЕК имеет право подать иск в Суд ЕС.
"Теперь у Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на опасения, поднятые комиссией. В противном случае комиссия может принять решение направить Венгрии мотивированное мнение", - говорится в релизе ЕК.