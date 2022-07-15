https://ria.ru/20220715/vaynberg-1802775619.html

Продюсера сериала "Клиника" задержали по подозрению в изнасиловании

Продюсера сериала "Клиника" задержали по подозрению в изнасиловании - РИА Новости, 15.07.2022

Продюсера сериала "Клиника" задержали по подозрению в изнасиловании

Одного из продюсеров американского комедийного сериала "Клиника" Эрика Вайнберга задержали по подозрению в сексуальных домогательствах, в том числе... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:36

2022-07-15T16:36

2022-07-15T16:36

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Одного из продюсеров американского комедийного сериала "Клиника" Эрика Вайнберга задержали по подозрению в сексуальных домогательствах, в том числе изнасиловании, говорится в релизе полицейского департамента Лос-Анджелеса.Вменяемые Вайнбергу преступления произошли с 2012 по 2019 годы. В четверг в полдень полиция прибыла к продюсеру домой и задержала его.В релизе отмечается, что Вайнберг, предположительно, знакомился с девушками в возрасте 20-30 лет в магазинах, кофейнях и прочих публичных местах, представлялся фотографом, после приглашал их к себе домой для участия в фотосессии, а во время съемки начинал их домогаться.Полиция считает, что первые подобные случаи произошли еще в 1990-х годах, и ищет сейчас жертв Вайнберга.По данным, указанным на его странице на сайте IMDb, Вайнберг спродюсировал 92 серии "Клиники" и был сценаристом 11 эпизодов. Кроме того, он участвовал в работе над сериалами "Блудливая Калифорния", "Управление гневом" и "Американский папаша".Ранее власти Британии предъявили Кевину Спейси обвинение в сексуальном насилии.

https://ria.ru/20220714/kherd-1802336103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, новости культуры, шоу-бизнес