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Власти Британии предъявили Кевину Спейси обвинение в сексуальном насилии - РИА Новости, 14.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220613/speysi-1795086206.html
Власти Британии предъявили Кевину Спейси обвинение в сексуальном насилии
Власти Британии предъявили Кевину Спейси обвинение в сексуальном насилии - РИА Новости, 14.06.2022
Власти Британии предъявили Кевину Спейси обвинение в сексуальном насилии
Власти Великобритании официально предъявили американскому актеру Кевину Спейси обвинения в четырех случаях сексуального насилия, он должен предстать перед... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-13T21:40
2022-06-14T10:47
культура
лондон
сша
новости культуры
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти Великобритании официально предъявили американскому актеру Кевину Спейси обвинения в четырех случаях сексуального насилия, он должен предстать перед лондонским судом в четверг 16 июня, сообщает Скотланд-Ярд.Ранее Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений Спейси в совершении сексуального насилия в отношении трех мужчин в период с 2005 по 2013 годы. Обвинения 62-летнему актеру были предъявлены после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования.В понедельник столичная полиция подтвердила, что обвинения были предъявлены. "Он (Спейси) должен появиться в Вестминстерском магистратском суде Лондона в 10 часов утра (12.00 мск) 16 июня", - говорится в заявлении.Инкриминируемые актеру случаи сексуального насилия датируются между 2005 и 2013 годами. Хронологически это совпадает с работой Спейси на посту художественного руководителя одного из старейших лондонских театров "Олд Вик".Спейси выражал готовность добровольно вернуться в Британию, чтобы доказать свою невиновность в обвинениях. Газета Guardian со ссылкой на источник сообщала, что британские власти могут добиться экстрадиции актера из США, если он не вернется добровольно.За последние четыре года Спейси обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицает.
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лондон, сша, новости культуры
21:40 13.06.2022 (обновлено: 10:47 14.06.2022)
 
Власти Британии предъявили Кевину Спейси обвинение в сексуальном насилии

Скотланд-Ярд: власти Британии предъявили Кевину Спейси обвинение в сексуальном насилии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАктер Кевин Спейси
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Актер Кевин Спейси. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти Великобритании официально предъявили американскому актеру Кевину Спейси обвинения в четырех случаях сексуального насилия, он должен предстать перед лондонским судом в четверг 16 июня, сообщает Скотланд-Ярд.
Ранее Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений Спейси в совершении сексуального насилия в отношении трех мужчин в период с 2005 по 2013 годы. Обвинения 62-летнему актеру были предъявлены после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования.
В понедельник столичная полиция подтвердила, что обвинения были предъявлены. "Он (Спейси) должен появиться в Вестминстерском магистратском суде Лондона в 10 часов утра (12.00 мск) 16 июня", - говорится в заявлении.
Инкриминируемые актеру случаи сексуального насилия датируются между 2005 и 2013 годами. Хронологически это совпадает с работой Спейси на посту художественного руководителя одного из старейших лондонских театров "Олд Вик".
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Спейси выражал готовность добровольно вернуться в Британию, чтобы доказать свою невиновность в обвинениях. Газета Guardian со ссылкой на источник сообщала, что британские власти могут добиться экстрадиции актера из США, если он не вернется добровольно.
За последние четыре года Спейси обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицает.
 
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