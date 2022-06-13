https://ria.ru/20220613/speysi-1795086206.html

Власти Британии предъявили Кевину Спейси обвинение в сексуальном насилии

Власти Британии предъявили Кевину Спейси обвинение в сексуальном насилии - РИА Новости, 14.06.2022

Власти Британии предъявили Кевину Спейси обвинение в сексуальном насилии

Власти Великобритании официально предъявили американскому актеру Кевину Спейси обвинения в четырех случаях сексуального насилия, он должен предстать перед... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-13T21:40

2022-06-13T21:40

2022-06-14T10:47

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лондон

сша

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти Великобритании официально предъявили американскому актеру Кевину Спейси обвинения в четырех случаях сексуального насилия, он должен предстать перед лондонским судом в четверг 16 июня, сообщает Скотланд-Ярд.Ранее Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений Спейси в совершении сексуального насилия в отношении трех мужчин в период с 2005 по 2013 годы. Обвинения 62-летнему актеру были предъявлены после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования.В понедельник столичная полиция подтвердила, что обвинения были предъявлены. "Он (Спейси) должен появиться в Вестминстерском магистратском суде Лондона в 10 часов утра (12.00 мск) 16 июня", - говорится в заявлении.Инкриминируемые актеру случаи сексуального насилия датируются между 2005 и 2013 годами. Хронологически это совпадает с работой Спейси на посту художественного руководителя одного из старейших лондонских театров "Олд Вик".Спейси выражал готовность добровольно вернуться в Британию, чтобы доказать свою невиновность в обвинениях. Газета Guardian со ссылкой на источник сообщала, что британские власти могут добиться экстрадиции актера из США, если он не вернется добровольно.За последние четыре года Спейси обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицает.

https://ria.ru/20220601/depp-1792488550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

лондон, сша, новости культуры