https://ria.ru/20220715/vasilev-1802811087.html

Глава фракции "Единая Россия" прокомментировал новые назначения

Глава фракции "Единая Россия" прокомментировал новые назначения - РИА Новости, 15.07.2022

Глава фракции "Единая Россия" прокомментировал новые назначения

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, комментируя назначение вице-премьером министра промышленности Дениса Мантурова и главой "Роскосмоса"... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:22

2022-07-15T17:22

2022-07-15T17:22

политика

денис мантуров

юрий борисов (вице-премьер)

владимир путин

россия

роскосмос

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, комментируя назначение вице-премьером министра промышленности Дениса Мантурова и главой "Роскосмоса" Юрия Борисова, сообщил, что они будут работать и добьются результатов: "это люди, которые понимают сложность задач".Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указы о назначении министра промышленности Дениса Мантурова вице-премьером – министром промышленности и об освобождении от должности вице-премьера Юрия Борисова, он возглавил госкорпорацию "Роскосмос"."Это люди, которые прошли большой и, я бы сказал, славный путь. Они… как никто другой понимают сложность задач. Я так думаю… Человек хорошо знающий ситуацию никогда не согласится на работу, которую не может выполнить. И обманет ожидания. Они люди, для которых это важно. Думаю, что они будут работать и добьются результатов", - сказал Васильев журналистам.

https://ria.ru/20220715/manturov-1802730436.html

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политика, денис мантуров, юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, россия, роскосмос