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Глава фракции "Единая Россия" прокомментировал новые назначения - РИА Новости, 15.07.2022
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Глава фракции "Единая Россия" прокомментировал новые назначения
Глава фракции "Единая Россия" прокомментировал новые назначения - РИА Новости, 15.07.2022
Глава фракции "Единая Россия" прокомментировал новые назначения
Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, комментируя назначение вице-премьером министра промышленности Дениса Мантурова и главой "Роскосмоса"... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:22
2022-07-15T17:22
политика
денис мантуров
юрий борисов (вице-премьер)
владимир путин
россия
роскосмос
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, комментируя назначение вице-премьером министра промышленности Дениса Мантурова и главой "Роскосмоса" Юрия Борисова, сообщил, что они будут работать и добьются результатов: "это люди, которые понимают сложность задач".Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указы о назначении министра промышленности Дениса Мантурова вице-премьером – министром промышленности и об освобождении от должности вице-премьера Юрия Борисова, он возглавил госкорпорацию "Роскосмос"."Это люди, которые прошли большой и, я бы сказал, славный путь. Они… как никто другой понимают сложность задач. Я так думаю… Человек хорошо знающий ситуацию никогда не согласится на работу, которую не может выполнить. И обманет ожидания. Они люди, для которых это важно. Думаю, что они будут работать и добьются результатов", - сказал Васильев журналистам.
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политика, денис мантуров, юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, россия, роскосмос
17:22 15.07.2022
 
Глава фракции "Единая Россия" прокомментировал новые назначения

Васильев о назначении Борисова и Мантурова: они будут работать и добьются результатов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев
Руководитель фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, комментируя назначение вице-премьером министра промышленности Дениса Мантурова и главой "Роскосмоса" Юрия Борисова, сообщил, что они будут работать и добьются результатов: "это люди, которые понимают сложность задач".
Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указы о назначении министра промышленности Дениса Мантурова вице-премьером – министром промышленности и об освобождении от должности вице-премьера Юрия Борисова, он возглавил госкорпорацию "Роскосмос".
"Это люди, которые прошли большой и, я бы сказал, славный путь. Они… как никто другой понимают сложность задач. Я так думаю… Человек хорошо знающий ситуацию никогда не согласится на работу, которую не может выполнить. И обманет ожидания. Они люди, для которых это важно. Думаю, что они будут работать и добьются результатов", - сказал Васильев журналистам.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 14:47
Путин назначил Мантурова вице-премьером
 
ПолитикаДенис МантуровЮрий Борисов (вице-премьер)Владимир ПутинРоссияРоскосмос
 
 
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