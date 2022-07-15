https://ria.ru/20220715/ukraina-1802872205.html

Более 26 тысяч человек эвакуированы из опасных районов Украины

Более 26 тысяч человек эвакуированы из опасных районов Украины - РИА Новости, 15.07.2022

Более 26 тысяч человек эвакуированы из опасных районов Украины

За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 26 269 человек, в том числе... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T21:42

2022-07-15T21:42

2022-07-15T21:42

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 26 269 человек, в том числе 4 522 ребенка, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 269 человек, в том числе 4 522 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 2 584 323 человека, из которых 407 405 – дети", - сообщил Мизинцев.По его словам, государственную границу РФ пересекли 412 060 личных автомобилей, в том числе за сутки – 4 909."В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - заявил генерал.Он также добавил, что на горячую линию Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 38 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 759 312 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики", - сообщил Мизинцев.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, россия, донбасс