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Глава Минобороны Украины сообщил о поступлении первых РСЗО M270 от Британии - РИА Новости, 15.07.2022
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Глава Минобороны Украины сообщил о поступлении первых РСЗО M270 от Британии
Глава Минобороны Украины сообщил о поступлении первых РСЗО M270 от Британии - РИА Новости, 15.07.2022
Глава Минобороны Украины сообщил о поступлении первых РСЗО M270 от Британии
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первая партия переданных Великобританией реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 американского... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:39
2022-07-15T19:54
в мире
бен уоллес
украина
россия
великобритания
нато
министерство обороны украины
алексей резников
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первая партия переданных Великобританией реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 американского производства прибыла на Украину."Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам", - написал Резников в Twitter.Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон после предостережений со стороны РФ не откажется от планов поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, передача которых была скоординирована с США. Он также заявил о намерении Великобритании поставить для этих систем управляемые снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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в мире, бен уоллес, украина, россия, великобритания, нато, министерство обороны украины, алексей резников
19:39 15.07.2022 (обновлено: 19:54 15.07.2022)
 
Глава Минобороны Украины сообщил о поступлении первых РСЗО M270 от Британии

Глава Минобороны Украины Резников сообщил о поступлении первых РСЗО M270 от Великобритании

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первая партия переданных Великобританией реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 американского производства прибыла на Украину.
"Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам", - написал Резников в Twitter.
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Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон после предостережений со стороны РФ не откажется от планов поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, передача которых была скоординирована с США. Он также заявил о намерении Великобритании поставить для этих систем управляемые снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреБен УоллесУкраинаРоссияВеликобританияНАТОМинистерство обороны УкраиныАлексей Резников
 
 
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