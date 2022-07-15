https://ria.ru/20220715/ukraina-1802850613.html

Глава Минобороны Украины сообщил о поступлении первых РСЗО M270 от Британии

Глава Минобороны Украины сообщил о поступлении первых РСЗО M270 от Британии - РИА Новости, 15.07.2022

Глава Минобороны Украины сообщил о поступлении первых РСЗО M270 от Британии

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первая партия переданных Великобританией реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 американского... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:39

2022-07-15T19:39

2022-07-15T19:54

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бен уоллес

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министерство обороны украины

алексей резников

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первая партия переданных Великобританией реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 американского производства прибыла на Украину."Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам", - написал Резников в Twitter.Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон после предостережений со стороны РФ не откажется от планов поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, передача которых была скоординирована с США. Он также заявил о намерении Великобритании поставить для этих систем управляемые снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

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в мире, бен уоллес, украина, россия, великобритания, нато, министерство обороны украины, алексей резников