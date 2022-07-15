https://ria.ru/20220715/ukraina-1802752341.html

На Украине запретили около ста "пророссийских" Telegram-каналов

На Украине запретили около ста "пророссийских" Telegram-каналов - РИА Новости, 15.07.2022

На Украине запретили около ста "пророссийских" Telegram-каналов

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с другими украинскими силовыми ведомствами сделали в пятницу заявление, в котором обнародовали список из ста... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:39

2022-07-15T15:39

2022-07-15T15:39

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с другими украинскими силовыми ведомствами сделали в пятницу заявление, в котором обнародовали список из ста попавших под запрет "пророссийских" Telegram-каналов."Враг пытается посеять измену и расшатать украинское общество. В частности, на это работает ряд якобы независимых Telegram-каналов, работу которых действительно координирует Кремль. Причастность таких каналов к российским спецслужбам установила ранее и Служба безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств", - говорится в совместном заявлении, текст которого опубликован в Telegram-канале СБУ.В частности, речь идет о Telegram-каналах: "Легетимном", "Сплетнице", "Картеле", "Резиденте", "Наблюдателе", "MediaPost", "Женщине с косой" и других, список которых будет дополняться. Сейчас в списке около ста каналов.Совместное заявление сделали СБУ, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), министерство внутренних дел, министерство обороны, главное управление разведки минобороны, а также минкультуры и информационной политики (МКИП), министерство цифровой трансформации и центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.В своем заявлении ведомства предупреждают владельцев и редакторов украинских изданий, что "поддержка таких ресурсов является пособничеством врагу" и будет преследоваться в соответствии с законодательством.

https://ria.ru/20220623/telegram-1797704870.html

https://ria.ru/20220619/telegram-1796623359.html

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в мире, технологии, украина, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины