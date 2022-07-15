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На Украине запретили около ста "пророссийских" Telegram-каналов - РИА Новости, 15.07.2022
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На Украине запретили около ста "пророссийских" Telegram-каналов
На Украине запретили около ста "пророссийских" Telegram-каналов - РИА Новости, 15.07.2022
На Украине запретили около ста "пророссийских" Telegram-каналов
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с другими украинскими силовыми ведомствами сделали в пятницу заявление, в котором обнародовали список из ста... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:39
2022-07-15T15:39
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с другими украинскими силовыми ведомствами сделали в пятницу заявление, в котором обнародовали список из ста попавших под запрет "пророссийских" Telegram-каналов."Враг пытается посеять измену и расшатать украинское общество. В частности, на это работает ряд якобы независимых Telegram-каналов, работу которых действительно координирует Кремль. Причастность таких каналов к российским спецслужбам установила ранее и Служба безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств", - говорится в совместном заявлении, текст которого опубликован в Telegram-канале СБУ.В частности, речь идет о Telegram-каналах: "Легетимном", "Сплетнице", "Картеле", "Резиденте", "Наблюдателе", "MediaPost", "Женщине с косой" и других, список которых будет дополняться. Сейчас в списке около ста каналов.Совместное заявление сделали СБУ, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), министерство внутренних дел, министерство обороны, главное управление разведки минобороны, а также минкультуры и информационной политики (МКИП), министерство цифровой трансформации и центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.В своем заявлении ведомства предупреждают владельцев и редакторов украинских изданий, что "поддержка таких ресурсов является пособничеством врагу" и будет преследоваться в соответствии с законодательством.
https://ria.ru/20220623/telegram-1797704870.html
https://ria.ru/20220619/telegram-1796623359.html
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в мире, технологии, украина, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины
15:39 15.07.2022
 
На Украине запретили около ста "пророссийских" Telegram-каналов

На Украине обнародовали список из ста попавших под запрет "пророссийских" Telegram-каналов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с другими украинскими силовыми ведомствами сделали в пятницу заявление, в котором обнародовали список из ста попавших под запрет "пророссийских" Telegram-каналов.
"Враг пытается посеять измену и расшатать украинское общество. В частности, на это работает ряд якобы независимых Telegram-каналов, работу которых действительно координирует Кремль. Причастность таких каналов к российским спецслужбам установила ранее и Служба безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств", - говорится в совместном заявлении, текст которого опубликован в Telegram-канале СБУ.
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В частности, речь идет о Telegram-каналах: "Легетимном", "Сплетнице", "Картеле", "Резиденте", "Наблюдателе", "MediaPost", "Женщине с косой" и других, список которых будет дополняться. Сейчас в списке около ста каналов.
Совместное заявление сделали СБУ, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), министерство внутренних дел, министерство обороны, главное управление разведки минобороны, а также минкультуры и информационной политики (МКИП), министерство цифровой трансформации и центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.
В своем заявлении ведомства предупреждают владельцев и редакторов украинских изданий, что "поддержка таких ресурсов является пособничеством врагу" и будет преследоваться в соответствии с законодательством.
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