https://ria.ru/20220715/ukraina-1802707493.html
В Госдуме заявили, что США начали "интенсивно сливать" Украину
В Госдуме заявили, что США начали "интенсивно сливать" Украину - РИА Новости, 15.07.2022
В Госдуме заявили, что США начали "интенсивно сливать" Украину
США "начали сливать" Украину, поэтому нынешнему киевскому режиму пора задуматься о своей судьбе и тренировать руки, чтобы крепче "цепляться за шасси... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:59
2022-07-15T13:59
2022-07-15T14:03
специальная военная операция на украине
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сша
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. США "начали сливать" Украину, поэтому нынешнему киевскому режиму пора задуматься о своей судьбе и тренировать руки, чтобы крепче "цепляться за шасси американских самолетов", заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя требование американского посольства в Киеве к гражданам США на Украине немедленно ее покинуть."США начали интенсивно сливать Украину. Их непостоянство, предательство и цинизм ярко просматривается в Афганистане. Такая же участь ждет Украину и ее нацистскую верхушку", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, именно США развязали военный конфликт на Украине, осуществив в 2014 году кровавый государственный переворот и начав формировать из украинского государства "антиРоссию"."Американцы уже бегут из Украины, как крысы из тонущего корабля. При этом поставками списанного оружия и деньгами они стараются затянуть военный конфликт на Украине, утопив ее в крови. Американцы хотят как можно сильнее уничтожить Украину, так как не собираются ее восстанавливать, и истощить Россию", - подчеркнул депутат.При этом Шеремет посоветовал киевской власти уже сейчас задуматься о своей дальнейшей судьбе."Им пора разрабатывать руки, чтобы цепляться за шасси американских самолетов, чтобы удержаться. Поэтому пусть занимаются гимнастикой рук, чтобы не сорваться, так как для предателей мест не будет, у предателей судьба везде одинаковая", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html
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украина, сша, ситуация в днр и лнр, афганистан
13:59 15.07.2022 (обновлено: 14:03 15.07.2022)
В Госдуме заявили, что США начали "интенсивно сливать" Украину
Депутат Госдумы Шеремет заявил, что США начали "интенсивно сливать" Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. США "начали сливать" Украину, поэтому нынешнему киевскому режиму пора задуматься о своей судьбе и тренировать руки, чтобы крепче "цепляться за шасси американских самолетов", заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя требование американского посольства в Киеве к гражданам США на Украине немедленно ее покинуть.
"США начали интенсивно сливать Украину
. Их непостоянство, предательство и цинизм ярко просматривается в Афганистане
. Такая же участь ждет Украину и ее нацистскую верхушку", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, именно США
развязали военный конфликт на Украине, осуществив в 2014 году кровавый государственный переворот и начав формировать из украинского государства "антиРоссию".
"Американцы уже бегут из Украины, как крысы из тонущего корабля. При этом поставками списанного оружия и деньгами они стараются затянуть военный конфликт на Украине, утопив ее в крови. Американцы хотят как можно сильнее уничтожить Украину, так как не собираются ее восстанавливать, и истощить Россию", - подчеркнул депутат.
При этом Шеремет посоветовал киевской власти уже сейчас задуматься о своей дальнейшей судьбе.
"Им пора разрабатывать руки, чтобы цепляться за шасси американских самолетов, чтобы удержаться. Поэтому пусть занимаются гимнастикой рук, чтобы не сорваться, так как для предателей мест не будет, у предателей судьба везде одинаковая", - подчеркнул депутат.