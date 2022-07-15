https://ria.ru/20220715/ukraina-1802707493.html

В Госдуме заявили, что США начали "интенсивно сливать" Украину

В Госдуме заявили, что США начали "интенсивно сливать" Украину - РИА Новости, 15.07.2022

В Госдуме заявили, что США начали "интенсивно сливать" Украину

США "начали сливать" Украину, поэтому нынешнему киевскому режиму пора задуматься о своей судьбе и тренировать руки, чтобы крепче "цепляться за шасси... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:59

2022-07-15T13:59

2022-07-15T14:03

специальная военная операция на украине

украина

сша

ситуация в днр и лнр

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. США "начали сливать" Украину, поэтому нынешнему киевскому режиму пора задуматься о своей судьбе и тренировать руки, чтобы крепче "цепляться за шасси американских самолетов", заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя требование американского посольства в Киеве к гражданам США на Украине немедленно ее покинуть."США начали интенсивно сливать Украину. Их непостоянство, предательство и цинизм ярко просматривается в Афганистане. Такая же участь ждет Украину и ее нацистскую верхушку", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, именно США развязали военный конфликт на Украине, осуществив в 2014 году кровавый государственный переворот и начав формировать из украинского государства "антиРоссию"."Американцы уже бегут из Украины, как крысы из тонущего корабля. При этом поставками списанного оружия и деньгами они стараются затянуть военный конфликт на Украине, утопив ее в крови. Американцы хотят как можно сильнее уничтожить Украину, так как не собираются ее восстанавливать, и истощить Россию", - подчеркнул депутат.При этом Шеремет посоветовал киевской власти уже сейчас задуматься о своей дальнейшей судьбе."Им пора разрабатывать руки, чтобы цепляться за шасси американских самолетов, чтобы удержаться. Поэтому пусть занимаются гимнастикой рук, чтобы не сорваться, так как для предателей мест не будет, у предателей судьба везде одинаковая", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

https://ria.ru/20220715/posolstvo-1802592017.html

украина

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, ситуация в днр и лнр, афганистан