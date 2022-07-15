https://ria.ru/20220715/ukraina-1802706562.html

В ЛНР рассказали, кто скупает западное оружие у Украины

В ЛНР рассказали, кто скупает западное оружие у Украины - РИА Новости, 15.07.2022

В ЛНР рассказали, кто скупает западное оружие у Украины

Среди покупателей западного оружия с Украины есть нацисты и джихадисты в Европе, утверждает помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:57

2022-07-15T13:57

2022-07-15T14:48

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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Среди покупателей западного оружия с Украины есть нацисты и джихадисты в Европе, утверждает помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке".По его данным, один из каналов сбыта за рубеж западного оружия создан и лично курируется начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.

https://ria.ru/20220715/ukraina-1802649912.html

https://ria.ru/20220714/lisichansk-1802447075.html

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в мире, украина, европа, киев, алексей резников, министерство обороны украины, конгресс сша