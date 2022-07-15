Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР рассказали, кто скупает западное оружие у Украины - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802706562.html
В ЛНР рассказали, кто скупает западное оружие у Украины
В ЛНР рассказали, кто скупает западное оружие у Украины - РИА Новости, 15.07.2022
В ЛНР рассказали, кто скупает западное оружие у Украины
Среди покупателей западного оружия с Украины есть нацисты и джихадисты в Европе, утверждает помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:57
2022-07-15T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
киев
алексей резников
министерство обороны украины
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798696996_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_3f7a778e7e49b18379dc4a3a0ac2d534.jpg
ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Среди покупателей западного оружия с Украины есть нацисты и джихадисты в Европе, утверждает помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке".По его данным, один из каналов сбыта за рубеж западного оружия создан и лично курируется начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802649912.html
https://ria.ru/20220714/lisichansk-1802447075.html
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798696996_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_98bdc18d1f6fd66bebfd6b59beea21e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, киев, алексей резников, министерство обороны украины, конгресс сша
13:57 15.07.2022 (обновлено: 14:48 15.07.2022)
 
В ЛНР рассказали, кто скупает западное оружие у Украины

Глава МВД ЛНР: среди покупателей западного оружия с Украины нацисты и джихадисты в Европе

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский солдат с поставленным США ПЗРК Stinger в Донецкой области
Украинский солдат с поставленным США ПЗРК Stinger в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский солдат с поставленным США ПЗРК Stinger в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Среди покупателей западного оружия с Украины есть нацисты и джихадисты в Европе, утверждает помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке".
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
11:59
СМИ: на Украину приедут наблюдатели для отслеживания потока оружия

"Оружие, включая ПТРК и ПЗРК, продают в Европу, через каналы на молдавской и румынской границе, вместе с зерном. Оружие покупают, как нацисты, так и джихадисты, так и просто криминальные группировки, в том числе и этнические", - написал Киселев в своем Telegram-канале.

По его данным, один из каналов сбыта за рубеж западного оружия создан и лично курируется начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым.
Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.
Улица в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 14:49Специальная военная операция на Украине
В Лисичанске прошла выставка трофейной техники украинских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаКиевАлексей РезниковМинистерство обороны УкраиныКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала