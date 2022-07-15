13:57 15.07.2022 (обновлено: 14:48 15.07.2022)
В ЛНР рассказали, кто скупает западное оружие у Украины
Глава МВД ЛНР: среди покупателей западного оружия с Украины нацисты и джихадисты в Европе
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский солдат с поставленным США ПЗРК Stinger в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский солдат с поставленным США ПЗРК Stinger в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Среди покупателей западного оружия с Украины есть нацисты и джихадисты в Европе, утверждает помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке".
"Оружие, включая ПТРК и ПЗРК, продают в Европу, через каналы на молдавской и румынской границе, вместе с зерном. Оружие покупают, как нацисты, так и джихадисты, так и просто криминальные группировки, в том числе и этнические", - написал Киселев в своем Telegram-канале.
По его данным, один из каналов сбыта за рубеж западного оружия создан и лично курируется начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым.
Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.