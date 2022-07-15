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﻿Кадыров опубликовал видео с условиями жизни украинских солдат - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802700555.html
﻿Кадыров опубликовал видео с условиями жизни украинских солдат
﻿Кадыров опубликовал видео с условиями жизни украинских солдат - РИА Новости, 15.07.2022
﻿Кадыров опубликовал видео с условиями жизни украинских солдат
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры с условиями проживания украинских солдат, сравнив их с тюремными нарами и трудовым фашистским лагерем. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:48
2022-07-15T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры с условиями проживания украинских солдат, сравнив их с тюремными нарами и трудовым фашистским лагерем."Сырые подвалы, кровати, напоминающие тюремные нары, и как бонус, полная антисанитария. Именно так украинские власти заботятся о своих защитниках. Сразу видно, куда уходят западноевропейские миллиарды. Если убрать все упоминания про Украину, у людей возникнет предположение, что это документальный фильм про очередной трудовой лагерь в фашистской Германии", - написал Кадыров в Telegram-канале, отметив, что Владимир Зеленский со своей "руководящей шайкой" не сильно отличается от Гитлера.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220711/zelenskiy-1801658730.html
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в мире, украина, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
13:48 15.07.2022 (обновлено: 13:49 15.07.2022)
 
﻿Кадыров опубликовал видео с условиями жизни украинских солдат

Кадыров сравнил условия жизни украинских солдат с тюремными нарами и концлагерем

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры с условиями проживания украинских солдат, сравнив их с тюремными нарами и трудовым фашистским лагерем.
"Сырые подвалы, кровати, напоминающие тюремные нары, и как бонус, полная антисанитария. Именно так украинские власти заботятся о своих защитниках. Сразу видно, куда уходят западноевропейские миллиарды. Если убрать все упоминания про Украину, у людей возникнет предположение, что это документальный фильм про очередной трудовой лагерь в фашистской Германии", - написал Кадыров в Telegram-канале, отметив, что Владимир Зеленский со своей "руководящей шайкой" не сильно отличается от Гитлера.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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