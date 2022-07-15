https://ria.ru/20220715/ukraina-1802652344.html

Британский наемник, находившийся в плену в ДНР, умер от болезней и стресса

Британский наемник, находившийся в плену в ДНР, умер от болезней и стресса - РИА Новости, 15.07.2022

Британский наемник, находившийся в плену в ДНР, умер от болезней и стресса

Британский наемник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, умер 10 июля из-за болезней и стресса, сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:07

2022-07-15T12:07

2022-07-15T13:08

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Британский наемник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, умер 10 июля из-за болезней и стресса, сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова."С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", — написала она в Telegram-канале.Отмечается, что у Ури был выявлен ряд хронических заболеваний. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии "из-за безразличия к его судьбе на Родине".Морозова добавила, что международные организации и официальные представители Великобритании были уведомлены о факте пленения Ури, однако "никакой реакции от них не последовало"."Представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии МККК", — говорится в сообщении.Он был "профессиональным военным", воевал в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине, руководил боевыми операциями и занимался набором и обучением наемников для украинских войск, сказала омбудсмен. Ури взяли в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый силами ДНР, сообщила она.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220715/ukraina-1802646596.html

https://ria.ru/20220713/ssha-1802289890.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, украина