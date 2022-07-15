https://ria.ru/20220715/ukraina-1802649912.html

СМИ: на Украину приедут наблюдатели для отслеживания потока оружия

СМИ: на Украину приедут наблюдатели для отслеживания потока оружия - РИА Новости, 15.07.2022

СМИ: на Украину приедут наблюдатели для отслеживания потока оружия

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил британской газете Financial Times, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:59

2022-07-15T11:59

2022-07-15T12:02

в мире

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владимир зеленский

андрей ермак

нато

конгресс сша

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил британской газете Financial Times, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине.По словам Резникова, Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, для отслеживания назначения и использования оружия, предоставленного Западом, к которому страны НАТО могут получить доступ. Министр также отметил, что система, которая сейчас управляется только централизованно, будет распространена на уровень бригады и, возможно, на батальоны. Кроме того, отмечается, что Украина сейчас разрабатывает еще две системы для отслеживания, которые будут работать параллельно с ПО НАТО.В четверг глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил создать специальную комиссию по контролю за использованием оружия, предоставленного Украине с Запада.

https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html

https://ria.ru/20220714/oruzhie-1802320922.html

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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, нато, конгресс сша