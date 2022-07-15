Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украину приедут наблюдатели для отслеживания потока оружия - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802649912.html
СМИ: на Украину приедут наблюдатели для отслеживания потока оружия
СМИ: на Украину приедут наблюдатели для отслеживания потока оружия - РИА Новости, 15.07.2022
СМИ: на Украину приедут наблюдатели для отслеживания потока оружия
Украинский министр обороны Алексей Резников заявил британской газете Financial Times, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:59
2022-07-15T12:02
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
нато
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798700556_0:104:2901:1736_1920x0_80_0_0_6714a23a6e9a037b317e7dd2ce4efa4a.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил британской газете Financial Times, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине.По словам Резникова, Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, для отслеживания назначения и использования оружия, предоставленного Западом, к которому страны НАТО могут получить доступ. Министр также отметил, что система, которая сейчас управляется только централизованно, будет распространена на уровень бригады и, возможно, на батальоны. Кроме того, отмечается, что Украина сейчас разрабатывает еще две системы для отслеживания, которые будут работать параллельно с ПО НАТО.В четверг глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил создать специальную комиссию по контролю за использованием оружия, предоставленного Украине с Запада.
https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html
https://ria.ru/20220714/oruzhie-1802320922.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798700556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5f2f3fb0d33b3561baecd399704f6b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, нато, конгресс сша
11:59 15.07.2022 (обновлено: 12:02 15.07.2022)
 
СМИ: на Украину приедут наблюдатели для отслеживания потока оружия

Financial Times: МО Украины ожидает прибытия наблюдателей для отслеживания потока оружия

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил британской газете Financial Times, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.
Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине.
Британские военные в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Британский спецназ учил украинцев пытать и убивать пленных
"Он (Резников - ред.) сообщил, что некоторые из союзников Украины направили военных представителей в страну для наблюдения за потоком пожертвованного ими оружия, и предложил другим последовать их примеру", - говорится в сообщении газеты.
По словам Резникова, Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, для отслеживания назначения и использования оружия, предоставленного Западом, к которому страны НАТО могут получить доступ. Министр также отметил, что система, которая сейчас управляется только централизованно, будет распространена на уровень бригады и, возможно, на батальоны. Кроме того, отмечается, что Украина сейчас разрабатывает еще две системы для отслеживания, которые будут работать параллельно с ПО НАТО.
В четверг глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил создать специальную комиссию по контролю за использованием оружия, предоставленного Украине с Запада.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 02:40Специальная военная операция на Украине
Экс-депутат Рады рассказал, как Шольца могут убить переданным Киеву оружием
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНАТОКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала