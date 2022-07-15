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Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802646596.html
Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку
Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку
Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале штаба обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:43
2022-07-15T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
кировский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале штаба обороны Донецкой Народной Республики.Первоначально сообщалось о трех раненых, позже их число выросло до пяти.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в 09:56 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району города, выпустив шесть 152-миллиметровых снарядов, а четыре минуты спустя — по Кировскому району — пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.В 10:15 обстрелу подвергся Киевский район — по нему запустили пять ракет из РСЗО "Град", а восемь минут спустя Кировский район снова обстреляли из 155-миллиметровой артиллерии (восемь снарядов).Еще один удар ВСУ нанесли в 11:33 — шесть ракет из "Града" по Петровскому району.Накануне украинские войска обстреляли автостанцию в центре Донецка. Жертвами атаки стали водитель маршрутного автобуса и еще один человек, не менее шести человек получили ранения. ВСУ ежедневно обстреливают Донецк и другие города и села ДНР из реактивных систем залпового огня и артиллерии, в том числе из орудий калибра 155 миллиметров, которые применяются странами НАТО.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802599339.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
кировский район
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), кировский район, вооруженные силы украины
11:43 15.07.2022 (обновлено: 14:42 15.07.2022)
 
Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку

Штаб обороны ДНР: ВСУ нанесли артиллерийский удар по Донецку, три мирных жителя ранены

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале штаба обороны Донецкой Народной Республики.
Первоначально сообщалось о трех раненых, позже их число выросло до пяти.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в 09:56 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району города, выпустив шесть 152-миллиметровых снарядов, а четыре минуты спустя — по Кировскому району — пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
В 10:15 обстрелу подвергся Киевский район — по нему запустили пять ракет из РСЗО "Град", а восемь минут спустя Кировский район снова обстреляли из 155-миллиметровой артиллерии (восемь снарядов).
Еще один удар ВСУ нанесли в 11:33 — шесть ракет из "Града" по Петровскому району.
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
09:07Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки выпустили 454 единицы боеприпасов по ДНР
Накануне украинские войска обстреляли автостанцию в центре Донецка. Жертвами атаки стали водитель маршрутного автобуса и еще один человек, не менее шести человек получили ранения.
ВСУ ежедневно обстреливают Донецк и другие города и села ДНР из реактивных систем залпового огня и артиллерии, в том числе из орудий калибра 155 миллиметров, которые применяются странами НАТО.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Кировский районВооруженные силы Украины
 
 
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