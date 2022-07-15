https://ria.ru/20220715/ukraina-1802646596.html

Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку

Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку - РИА Новости, 15.07.2022

Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку

Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале штаба обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:43

2022-07-15T11:43

2022-07-15T14:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

кировский район

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале штаба обороны Донецкой Народной Республики.Первоначально сообщалось о трех раненых, позже их число выросло до пяти.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в 09:56 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району города, выпустив шесть 152-миллиметровых снарядов, а четыре минуты спустя — по Кировскому району — пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.В 10:15 обстрелу подвергся Киевский район — по нему запустили пять ракет из РСЗО "Град", а восемь минут спустя Кировский район снова обстреляли из 155-миллиметровой артиллерии (восемь снарядов).Еще один удар ВСУ нанесли в 11:33 — шесть ракет из "Града" по Петровскому району.Накануне украинские войска обстреляли автостанцию в центре Донецка. Жертвами атаки стали водитель маршрутного автобуса и еще один человек, не менее шести человек получили ранения. ВСУ ежедневно обстреливают Донецк и другие города и села ДНР из реактивных систем залпового огня и артиллерии, в том числе из орудий калибра 155 миллиметров, которые применяются странами НАТО.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220715/ukraina-1802599339.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

кировский район

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), кировский район, вооруженные силы украины