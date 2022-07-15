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Экс-депутат Рады заявил, что Украину в сентябре ждет дефолт
Экс-депутат Рады заявил, что Украину в сентябре ждет дефолт - РИА Новости, 15.07.2022
Экс-депутат Рады заявил, что Украину в сентябре ждет дефолт
Украину ожидает дефолт уже в сентябре, считает лишенный мандата экс-депутат Верховной рады Илья Кива. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:08
2022-07-15T11:08
2022-07-15T11:11
в мире
украина
олег устенко
киев
нафтогаз украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украину ожидает дефолт уже в сентябре, считает лишенный мандата экс-депутат Верховной рады Илья Кива.Кива объясняет, что Международный валютный фонд требует обязательных выплат по суверенному долгу Украины, для которых, по мнению экс-депутата, в бюджете страны просто нет средств, а выплатить нужно около миллиарда долларов.Кива также отмечает, что одному из самых прибыльных предприятий - "Нафтогазу" - "ныне разграбленному командой (Владимира) Зеленского, также грозит банкротство".Ранее советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Украина сейчас нуждается в получении 9 миллиардов долларов в месяц от стран Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти в два раза больше предыдущих запросов Киева.
https://ria.ru/20220508/pomosch-1787567308.html
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в мире, украина, олег устенко, киев, нафтогаз украины
11:08 15.07.2022 (обновлено: 11:11 15.07.2022)
Экс-депутат Рады заявил, что Украину в сентябре ждет дефолт
Экс-депутат Рады Кива: Украину уже в сентябре ждет дефолт