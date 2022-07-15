https://ria.ru/20220715/ukraina-1802635738.html

Экс-депутат Рады заявил, что Украину в сентябре ждет дефолт

Экс-депутат Рады заявил, что Украину в сентябре ждет дефолт - РИА Новости, 15.07.2022

Экс-депутат Рады заявил, что Украину в сентябре ждет дефолт

Украину ожидает дефолт уже в сентябре, считает лишенный мандата экс-депутат Верховной рады Илья Кива. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:08

2022-07-15T11:08

2022-07-15T11:11

в мире

украина

олег устенко

киев

нафтогаз украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украину ожидает дефолт уже в сентябре, считает лишенный мандата экс-депутат Верховной рады Илья Кива.Кива объясняет, что Международный валютный фонд требует обязательных выплат по суверенному долгу Украины, для которых, по мнению экс-депутата, в бюджете страны просто нет средств, а выплатить нужно около миллиарда долларов.Кива также отмечает, что одному из самых прибыльных предприятий - "Нафтогазу" - "ныне разграбленному командой (Владимира) Зеленского, также грозит банкротство".Ранее советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Украина сейчас нуждается в получении 9 миллиардов долларов в месяц от стран Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти в два раза больше предыдущих запросов Киева.

https://ria.ru/20220508/pomosch-1787567308.html

https://ria.ru/20220521/pomosch-1789924830.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, олег устенко, киев, нафтогаз украины