10:55 15.07.2022 (обновлено: 11:55 15.07.2022)
Reuters: МИД КНДР жестко ответил на решение Киева разорвать дипотношения
Reuters: МИД КНДР заявил, что Киев не имеет права осуждать решение о признании ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Пресс-служба представительства ДНР / Перейти в фотобанкПосол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украина не имеет права осуждать решение Пхеньяна о признании Донецкой и Луганской республик после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США в отношении Северной Кореи, приводит заявление МИД КНДР Reuters.
"Киев не имеет права оспаривать наши легитимные действия в рамках суверенитета после того, как украинские власти в прошлом поддерживали санкции США против КНДР из-за ракетно-ядерной программы. Мы будем и впредь укреплять и развивать дружеские отношения и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно", — говорится в сообщении.
Дипведомство обвинило Вашингтон в проведении "враждебной политики" по отношению к Пхеньяну, подчеркнув, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи представляет собой средство самообороны.
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.