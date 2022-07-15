https://ria.ru/20220715/ukraina-1802630772.html

Reuters: МИД КНДР жестко ответил на решение Киева разорвать дипотношения

Reuters: МИД КНДР жестко ответил на решение Киева разорвать дипотношения - РИА Новости, 15.07.2022

Reuters: МИД КНДР жестко ответил на решение Киева разорвать дипотношения

Украина не имеет права осуждать решение Пхеньяна о признании Донецкой и Луганской республик после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США в... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:55

2022-07-15T10:55

2022-07-15T11:55

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

пхеньян

мид украины

сша

украина

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украина не имеет права осуждать решение Пхеньяна о признании Донецкой и Луганской республик после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США в отношении Северной Кореи, приводит заявление МИД КНДР Reuters.Дипведомство обвинило Вашингтон в проведении "враждебной политики" по отношению к Пхеньяну, подчеркнув, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи представляет собой средство самообороны.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.

https://ria.ru/20220714/kndr-1802445365.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

пхеньян

сша

украина

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, пхеньян, мид украины, сша, украина, признание днр и лнр в россии