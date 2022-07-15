10:12 15.07.2022 (обновлено: 10:22 15.07.2022)
Евросоюз решил сократить помощь Украине, пишет Bloomberg
Bloomberg: ЕС отправит Украине миллиард евро вместо девяти из-за проблем в экономике
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Евросоюз из-за серьезных проблем в экономике направит на помощь Украине миллиард евро вместо планируемых девяти, пишет Bloomberg.
"Крупная помощь Украине, которую Евросоюз обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, потому что блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем", — говорится в публикации.
"Крупная помощь Украине, которую Евросоюз обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, потому что блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем", — говорится в публикации.
В статье напоминается, что почти два месяца назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине девять миллиардов евро в качестве экстренных кредитов. Пока что блоку удалось договориться только о первоначальном транше, который покрывает девятую часть этой суммы.
Экономические последствия украинского кризиса ложатся на страны ЕС, и их правительства начинают беспокоиться о риске ослабления народной поддержки Киева в ближайшие месяцы, особенно если энергоносители станут более дефицитными и дорогими, отмечается в материале.
Экономические последствия украинского кризиса ложатся на страны ЕС, и их правительства начинают беспокоиться о риске ослабления народной поддержки Киева в ближайшие месяцы, особенно если энергоносители станут более дефицитными и дорогими, отмечается в материале.
Кроме того предложение Еврокомиссии профинансировать большую часть плана по восстановлению Украины, который Киев оценивает в 750 миллиардов долларов, поражает некоторых членов союза, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Предложение Еврокомиссии напугало некоторых членов ЕС, опасающиеся огромных усилий, необходимых для восстановления страны, и потенциальных проблем с коррупцией", — отмечается в материале.
"Предложение Еврокомиссии напугало некоторых членов ЕС, опасающиеся огромных усилий, необходимых для восстановления страны, и потенциальных проблем с коррупцией", — отмечается в материале.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.