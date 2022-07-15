https://ria.ru/20220715/ukraina-1802616284.html

Евросоюз решил сократить помощь Украине, пишет Bloomberg

Евросоюз решил сократить помощь Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 15.07.2022

Евросоюз решил сократить помощь Украине, пишет Bloomberg

Евросоюз из-за серьезных проблем в экономике направит на помощь Украине миллиард евро вместо планируемых девяти, пишет Bloomberg. "Крупная помощь Украине,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:12

2022-07-15T10:12

2022-07-15T10:22

украина

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Евросоюз из-за серьезных проблем в экономике направит на помощь Украине миллиард евро вместо планируемых девяти, пишет Bloomberg. "Крупная помощь Украине, которую Евросоюз обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, потому что блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем", — говорится в публикации. В статье напоминается, что почти два месяца назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине девять миллиардов евро в качестве экстренных кредитов. Пока что блоку удалось договориться только о первоначальном транше, который покрывает девятую часть этой суммы. Экономические последствия украинского кризиса ложатся на страны ЕС, и их правительства начинают беспокоиться о риске ослабления народной поддержки Киева в ближайшие месяцы, особенно если энергоносители станут более дефицитными и дорогими, отмечается в материале.Кроме того предложение Еврокомиссии профинансировать большую часть плана по восстановлению Украины, который Киев оценивает в 750 миллиардов долларов, поражает некоторых членов союза, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Предложение Еврокомиссии напугало некоторых членов ЕС, опасающиеся огромных усилий, необходимых для восстановления страны, и потенциальных проблем с коррупцией", — отмечается в материале.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.

https://ria.ru/20220707/ukraina-1801035233.html

https://ria.ru/20220709/vooruzhenie-1801440261.html

https://ria.ru/20220715/pozor-1802589166.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, еврокомиссия, евросоюз, владимир путин, в мире