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Евросоюз решил сократить помощь Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 15.07.2022
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Евросоюз решил сократить помощь Украине, пишет Bloomberg
Евросоюз решил сократить помощь Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 15.07.2022
Евросоюз решил сократить помощь Украине, пишет Bloomberg
Евросоюз из-за серьезных проблем в экономике направит на помощь Украине миллиард евро вместо планируемых девяти, пишет Bloomberg. "Крупная помощь Украине,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:12
2022-07-15T10:22
украина
еврокомиссия
евросоюз
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Евросоюз из-за серьезных проблем в экономике направит на помощь Украине миллиард евро вместо планируемых девяти, пишет Bloomberg. "Крупная помощь Украине, которую Евросоюз обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, потому что блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем", — говорится в публикации. В статье напоминается, что почти два месяца назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине девять миллиардов евро в качестве экстренных кредитов. Пока что блоку удалось договориться только о первоначальном транше, который покрывает девятую часть этой суммы. Экономические последствия украинского кризиса ложатся на страны ЕС, и их правительства начинают беспокоиться о риске ослабления народной поддержки Киева в ближайшие месяцы, особенно если энергоносители станут более дефицитными и дорогими, отмечается в материале.Кроме того предложение Еврокомиссии профинансировать большую часть плана по восстановлению Украины, который Киев оценивает в 750 миллиардов долларов, поражает некоторых членов союза, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Предложение Еврокомиссии напугало некоторых членов ЕС, опасающиеся огромных усилий, необходимых для восстановления страны, и потенциальных проблем с коррупцией", — отмечается в материале.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
https://ria.ru/20220707/ukraina-1801035233.html
https://ria.ru/20220709/vooruzhenie-1801440261.html
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украина, еврокомиссия, евросоюз, владимир путин, в мире
10:12 15.07.2022 (обновлено: 10:22 15.07.2022)
 
Евросоюз решил сократить помощь Украине, пишет Bloomberg

Bloomberg: ЕС отправит Украине миллиард евро вместо девяти из-за проблем в экономике

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Евросоюз из-за серьезных проблем в экономике направит на помощь Украине миллиард евро вместо планируемых девяти, пишет Bloomberg.

"Крупная помощь Украине, которую Евросоюз обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, потому что блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем", — говорится в публикации.
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В статье напоминается, что почти два месяца назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине девять миллиардов евро в качестве экстренных кредитов. Пока что блоку удалось договориться только о первоначальном транше, который покрывает девятую часть этой суммы.

Экономические последствия украинского кризиса ложатся на страны ЕС, и их правительства начинают беспокоиться о риске ослабления народной поддержки Киева в ближайшие месяцы, особенно если энергоносители станут более дефицитными и дорогими, отмечается в материале.
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Кроме того предложение Еврокомиссии профинансировать большую часть плана по восстановлению Украины, который Киев оценивает в 750 миллиардов долларов, поражает некоторых членов союза, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Предложение Еврокомиссии напугало некоторых членов ЕС, опасающиеся огромных усилий, необходимых для восстановления страны, и потенциальных проблем с коррупцией", — отмечается в материале.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
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