https://ria.ru/20220715/ukraina-1802600147.html
Украинские войска обстреляли поселок Крутая Балка
Украинские войска обстреляли поселок Крутая Балка - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска обстреляли поселок Крутая Балка
Украинские войска обстреляли поселок Крутая Балка в Донецкой Народной Республике, выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T09:11
2022-07-15T09:11
2022-07-15T10:50
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Крутая Балка в Донецкой Народной Республике, выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, авдеевка, вооруженные силы украины
09:11 15.07.2022 (обновлено: 10:50 15.07.2022)
Украинские войска обстреляли поселок Крутая Балка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть мин по поселку Крутая Балка