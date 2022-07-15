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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T08:55
2022-07-15T08:55
2022-07-15T09:02
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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петровский район
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, украина, вооруженные силы украины
08:55 15.07.2022 (обновлено: 09:02 15.07.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК в ДНР: украинские войска выпустили восемь снарядов по Петровскому району Донецка