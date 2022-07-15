08:49 15.07.2022 (обновлено: 08:51 15.07.2022)
В Запорожской области обвинили Киев в поджоге полей с пшеницей
Член главсовета ВГА Запорожской области Рогов: Украина поджигает поля с пшеницей
Уборка урожая пшеницы в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Украинская сторона целенаправленно поджигает поля с пшеницей в Запорожской области, расположенные на линии боевого разграничения, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов.
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.
"Боевики Зеленского, также, как и в соседней Херсонской области, перешли к тактике целенаправленного поджога полей с пшеницей, расположенных на линии боевого разграничения. Эти действия явно санкционированы их командованием, так как процесс запущен в двух регионах одновременно", - сказал Рогов.
По его словам, сегодня в области идет уборка урожая, но аграрии испытывают острую потребность в комбайнах, которых катастрофически не хватает.
"Природа дала урожайность на 12-13% больше, чем обычно в украинские времена. Сбор урожая идет практически круглосуточно, но возможностей не хватает, поэтому сейчас мы ищем, где найти свободную технику в российских регионах", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.