https://ria.ru/20220715/ukraina-1802597055.html

В Запорожской области обвинили Киев в поджоге полей с пшеницей

В Запорожской области обвинили Киев в поджоге полей с пшеницей - РИА Новости, 15.07.2022

В Запорожской области обвинили Киев в поджоге полей с пшеницей

Украинская сторона целенаправленно поджигает поля с пшеницей в Запорожской области, расположенные на линии боевого разграничения, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T08:49

2022-07-15T08:49

2022-07-15T08:51

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

херсонская область

украина

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Украинская сторона целенаправленно поджигает поля с пшеницей в Запорожской области, расположенные на линии боевого разграничения, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов.Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.По его словам, сегодня в области идет уборка урожая, но аграрии испытывают острую потребность в комбайнах, которых катастрофически не хватает."Природа дала урожайность на 12-13% больше, чем обычно в украинские времена. Сбор урожая идет практически круглосуточно, но возможностей не хватает, поэтому сейчас мы ищем, где найти свободную технику в российских регионах", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220713/polya-1802111736.html

https://ria.ru/20220715/poterya-1802593997.html

запорожская область

херсонская область

украина

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в мире, запорожская область, херсонская область , украина, кирилл стремоусов