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В Киеве выступили с угрозами в адрес Вучича после слов о предложении Путина

В Киеве выступили с угрозами в адрес Вучича после слов о предложении Путина - РИА Новости, 15.07.2022

В Киеве выступили с угрозами в адрес Вучича после слов о предложении Путина

Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны, заявил в... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T03:50

2022-07-15T03:50

2022-07-15T13:53

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владимир путин

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.Ранее сербский лидер заявил, что Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется "ад". Вучич также подчеркнул, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией".Гончаренко намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/polsha-1797398620.html

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в мире, сербия, россия, евросоюз, украина, александр вучич, владимир путин, хорватия