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В Киеве выступили с угрозами в адрес Вучича после слов о предложении Путина - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/ugrozy-1802587540.html
В Киеве выступили с угрозами в адрес Вучича после слов о предложении Путина
В Киеве выступили с угрозами в адрес Вучича после слов о предложении Путина - РИА Новости, 15.07.2022
В Киеве выступили с угрозами в адрес Вучича после слов о предложении Путина
Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны, заявил в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T03:50
2022-07-15T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
россия
евросоюз
украина
александр вучич
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.Ранее сербский лидер заявил, что Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется "ад". Вучич также подчеркнул, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией".Гончаренко намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/polsha-1797398620.html
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в мире, сербия, россия, евросоюз, украина, александр вучич, владимир путин, хорватия
03:50 15.07.2022 (обновлено: 13:53 15.07.2022)
 
В Киеве выступили с угрозами в адрес Вучича после слов о предложении Путина

Депутат Рады Гончаренко: Украина и Хорватия перевоспитают Вучича после слов о Путине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.
Ранее сербский лидер заявил, что Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется "ад". Вучич также подчеркнул, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией".
Гончаренко намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС.

"Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам", — написал украинский парламентарий.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияРоссияЕвросоюзУкраинаАлександр ВучичВладимир ПутинХорватия
 
 
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