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В Киеве выступили с угрозами в адрес Вучича после слов о предложении Путина
В Киеве выступили с угрозами в адрес Вучича после слов о предложении Путина - РИА Новости, 15.07.2022
В Киеве выступили с угрозами в адрес Вучича после слов о предложении Путина
Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны, заявил в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T03:50
2022-07-15T03:50
2022-07-15T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
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александр вучич
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.Ранее сербский лидер заявил, что Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется "ад". Вучич также подчеркнул, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией".Гончаренко намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, сербия, россия, евросоюз, украина, александр вучич, владимир путин, хорватия
03:50 15.07.2022 (обновлено: 13:53 15.07.2022)
В Киеве выступили с угрозами в адрес Вучича после слов о предложении Путина
Депутат Рады Гончаренко: Украина и Хорватия перевоспитают Вучича после слов о Путине