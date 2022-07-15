https://ria.ru/20220715/tsb-1802820934.html

ЦБ рассказал об участии в создании национального нефтяного эталона

ЦБ рассказал об участии в создании национального нефтяного эталона - РИА Новости, 15.07.2022

ЦБ рассказал об участии в создании национального нефтяного эталона

ЦБ РФ на вопрос об участии в создании национального маркерного сорта нефти заявил, что работает над системой национальных индексов, которые смогут заменить... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:55

2022-07-15T17:55

2022-07-15T18:08

экономика

цены на нефть

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ЦБ РФ на вопрос об участии в создании национального маркерного сорта нефти заявил, что работает над системой национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели.Российское правительство разработало план создания национального маркерного сорта нефти в 2023 году, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на документацию проекта."Банк России участвует в развитии внутреннего ценообразования на товарном рынке и создании системы национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели", - сообщили в пресс-службе регулятора."Ключевым и наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов регулятор считает рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах (организованные торги)", - добавили в ЦБ.

https://ria.ru/20220714/moneta-1802353158.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф)