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ЦБ рассказал об участии в создании национального нефтяного эталона
ЦБ рассказал об участии в создании национального нефтяного эталона - РИА Новости, 15.07.2022
ЦБ рассказал об участии в создании национального нефтяного эталона
ЦБ РФ на вопрос об участии в создании национального маркерного сорта нефти заявил, что работает над системой национальных индексов, которые смогут заменить... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:55
2022-07-15T17:55
2022-07-15T18:08
экономика
цены на нефть
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ЦБ РФ на вопрос об участии в создании национального маркерного сорта нефти заявил, что работает над системой национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели.Российское правительство разработало план создания национального маркерного сорта нефти в 2023 году, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на документацию проекта."Банк России участвует в развитии внутреннего ценообразования на товарном рынке и создании системы национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели", - сообщили в пресс-службе регулятора."Ключевым и наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов регулятор считает рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах (организованные торги)", - добавили в ЦБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф)
17:55 15.07.2022 (обновлено: 18:08 15.07.2022)
ЦБ рассказал об участии в создании национального нефтяного эталона
ЦБ разрабатывает систему для замены зарубежных ценовых показателей нефтяного эталона
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ЦБ РФ на вопрос об участии в создании национального маркерного сорта нефти заявил, что работает над системой национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели.
Российское правительство разработало план создания национального маркерного сорта нефти в 2023 году, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на документацию проекта.
"Банк России участвует в развитии внутреннего ценообразования на товарном рынке и создании системы национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели", - сообщили в пресс-службе регулятора.
"Ключевым и наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов регулятор считает рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах (организованные торги)", - добавили в ЦБ
.