https://ria.ru/20220715/trassa-1802608460.html

Стартовало движение по первой скоростной трассе в обход Хабаровска

Стартовало движение по первой скоростной трассе в обход Хабаровска - РИА Новости, 15.07.2022

Стартовало движение по первой скоростной трассе в обход Хабаровска

Открыто тестовое бесплатное движение по первой на Дальнем Востоке скоростной трассе в обход Хабаровска на 60 дней, в торжественной церемонии принял участие... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T09:39

2022-07-15T09:39

2022-07-15T12:59

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ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Открыто тестовое бесплатное движение по первой на Дальнем Востоке скоростной трассе в обход Хабаровска на 60 дней, в торжественной церемонии принял участие губернатор Михаил Дегтярев, передает с места событий корреспондент РИА Новости.Автомагистраль построена на условиях концессии с привлечением внебюджетных инвестиций. Соглашение сроком на 15 лет было подписано в декабре 2016 года между краевым кабмином и ООО "Региональная концессионная компания" (входит в группу "ВИС"(АО). Компания по условиям соглашения обеспечивает организацию финансирования, строительство и эксплуатацию дороги до конца 2031 года, для этого в структуре холдинга создана компания-оператор "Транстолл". Региональный минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию автодороги в начале октября прошлого года, сообщала компания. Документ подтверждал полную готовность новой трассы к началу движения по ней автотранспорта в бесплатном (тестовом) режиме. Однако автодорогу не открывали к движению из-за "множества замечаний", информировала в начале апреля министр транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева.Движение на автодороге для всех видов транспорта откроется в ноль часов ноль минут на субботу. Во время тестового периода, который составляет 60 дней, движение будет бесплатным. В дальнейшем стоимость по всей протяженности автотрассы составит: для легковых автомобилей – от 138 рублей, для среднегабаритных транспортных средств, таких как фургоны, пикапы и минифургоны – от 193 рублей, для автобусов и грузовиков – от 276 рублей, для автотранспорта, предназначенного для перевозки тяжелых грузов, – от 552 рублей, сообщает правительство региона."Грандиозный проект. Автодорога "Обход Хабаровска" стала итогом исполнения поручений (президента РФ) Владимира Владимировича Путина о повышении транспортной доступности в Дальневосточном федеральном округе. Обход свяжет три федеральные трассы – "Амур", "Уссури" и "Восток", обеспечит выход сети российских автодорог к крупнейшим морским портам – Восточному, Владивостоку, Находке, Советской Гавани и Ванино, а также сыграет ключевую роль в контексте открытия грузопассажирского пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, связав сеть наших автодорог с сетью дорог Китая", - сказал на церемонии открытия Дегтярев.Губернатор во время прямого эфира в соцсетях в апреле сообщал, что "региональный минтранс трещит по швам от недостатка средств", потому что в этом году нужно платить за обход Хабаровска практически 80% дорожного фонда. Он рассказал, что в Москве у него состоялся разговор с вице-премьером Маратом Хуснулиным на тему помощи бюджету, в частности дорожному фонду, глава региона выразил надежду, что дополнительные средства будут выделены.В апреле же министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края отчиталось, что техническая готовность объекта составляла 98,54%.По данным правительства края, общая стоимость капитальных затрат составляет 37 миллиардов рублей, из которых средства федерального бюджета – 18,8 миллиарда. Бюджет Хабаровского края профинансировал проект на 10,7 миллиарда рублей. Финансовым партнером концессии выступил Газпромбанк.Трасса в обход Хабаровска - один из первых региональных проектов, получивших федеральное софинансирование. Общая протяженность созданной транспортной инфраструктуры составляет 52,8 километра, самого обхода - 27,1. Расчетная скорость движения составляет 120 километров в час. Прогнозируемый трафик к 2025 году составит 25 тысяч автомобилей в сутки. По информации компании, трасса способна почти на 20% разгрузить дорожную сеть Хабаровска и способствовать 30% сокращению вредных выбросов в атмосферу города.

https://realty.ria.ru/20220704/bam-1800005089.html

https://ria.ru/20220630/poliklinika-1799186560.html

https://ria.ru/20220627/sotrudnichestvo-1798514890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

“Обход Хабаровска”: на Дальнем Востоке открыли первую скоростную трассу На российском Дальнем Востоке открыта первая скоростная трасса - в тестовом бесплатном режиме заработала дорога в обход Хабаровска, через 2 месяца трасса станет платной. 2022-07-15T09:39 true PT0M25S

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Екатерина Зайцева

россия, хабаровский край, хабаровск, экономика, газпромбанк, михаил дегтярев, китай