https://ria.ru/20220715/tramp-1802582506.html

Трамп заявил, что уже принял решение о выборах 2024 года, пишут СМИ

Трамп заявил, что уже принял решение о выборах 2024 года, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2022

Трамп заявил, что уже принял решение о выборах 2024 года, пишут СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил американскому изданию, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года и определяется с тем, когда о нем... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T00:34

2022-07-15T00:34

2022-07-15T01:20

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил американскому изданию, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года и определяется с тем, когда о нем объявить.Он отказался сообщить, каков его выбор, но выразил уверенность в победе в случае участия в ближайших президентских выборах."Смотрите, я чувствую большую уверенность в том, что выиграю, если решу участвовать", — сказал Трамп.Он дал понять, что сейчас решает, когда объявить о принятом решении — до или после промежуточных выборов к конгресс, которые состоятся осенью.

https://ria.ru/20220712/tramp-1801874974.html

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в мире, дональд трамп, сша, вашингтон (город)