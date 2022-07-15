Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что уже принял решение о выборах 2024 года, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220715/tramp-1802582506.html
Трамп заявил, что уже принял решение о выборах 2024 года, пишут СМИ
Трамп заявил, что уже принял решение о выборах 2024 года, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2022
Трамп заявил, что уже принял решение о выборах 2024 года, пишут СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп сообщил американскому изданию, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года и определяется с тем, когда о нем... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T00:34
2022-07-15T01:20
в мире
дональд трамп
сша
вашингтон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_498:145:2466:1252_1920x0_80_0_0_14633e016fa233ce767b30fc562c7ae7.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил американскому изданию, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года и определяется с тем, когда о нем объявить.Он отказался сообщить, каков его выбор, но выразил уверенность в победе в случае участия в ближайших президентских выборах."Смотрите, я чувствую большую уверенность в том, что выиграю, если решу участвовать", — сказал Трамп.Он дал понять, что сейчас решает, когда объявить о принятом решении — до или после промежуточных выборов к конгресс, которые состоятся осенью.
https://ria.ru/20220712/tramp-1801874974.html
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_313:0:2611:1724_1920x0_80_0_0_38ba1fa4867184de02a13ab231d7357d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, вашингтон (город)
00:34 15.07.2022 (обновлено: 01:20 15.07.2022)
 
Трамп заявил, что уже принял решение о выборах 2024 года, пишут СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уже принял решение о выборах 2024 года

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил американскому изданию, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года и определяется с тем, когда о нем объявить.
"Ну, мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего на него не влияет. Лично я уже принял это решение", — цитирует Трампа журнал Intelligencer — New York.
Он отказался сообщить, каков его выбор, но выразил уверенность в победе в случае участия в ближайших президентских выборах.
"Смотрите, я чувствую большую уверенность в том, что выиграю, если решу участвовать", — сказал Трамп.
Он дал понять, что сейчас решает, когда объявить о принятом решении — до или после промежуточных выборов к конгресс, которые состоятся осенью.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 10:41
Маск выступил против участия Трампа в президентских выборах
 
В миреДональд ТрампСШАВашингтон (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала