https://ria.ru/20220715/terakt-1802652429.html
Суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта
Суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта - РИА Новости, 15.07.2022
Суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта
Южный окружной военный суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта в школе, ему назначены принудительные меры медицинского характера,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:07
2022-07-15T12:07
2022-07-15T12:07
происшествия
волгоград
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта в школе, ему назначены принудительные меры медицинского характера, сообщил РИА Новости представитель суда. Дело слушалось в закрытом режиме."Подсудимый признан виновным. Вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера", - сказал собеседник агентства.ФСБ России в июне 2020 года сообщала, что в Волгограде задержан подросток за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на городских пустырях. По мнению следствия, целью было учебное заведение. По информации СК, он планировал убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым был конфликт.Детский омбудсмен сообщал, что семья подростка не попадала в поле зрения социальных и правоохранительных органов, до ареста подросток больше года находился на домашнем обучении из-за болезни.
https://ria.ru/20220420/ubiystvo-1784444724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта
Суд приговорил волгоградского школьника, готовившего нападение, к принудительному лечению