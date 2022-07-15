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Суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта - РИА Новости, 15.07.2022
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Суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта
Суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта - РИА Новости, 15.07.2022
Суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта
Южный окружной военный суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта в школе, ему назначены принудительные меры медицинского характера,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:07
2022-07-15T12:07
происшествия
волгоград
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта в школе, ему назначены принудительные меры медицинского характера, сообщил РИА Новости представитель суда. Дело слушалось в закрытом режиме."Подсудимый признан виновным. Вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера", - сказал собеседник агентства.ФСБ России в июне 2020 года сообщала, что в Волгограде задержан подросток за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на городских пустырях. По мнению следствия, целью было учебное заведение. По информации СК, он планировал убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым был конфликт.Детский омбудсмен сообщал, что семья подростка не попадала в поле зрения социальных и правоохранительных органов, до ареста подросток больше года находился на домашнем обучении из-за болезни.
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происшествия, волгоград, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
12:07 15.07.2022
 
Суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта

Суд приговорил волгоградского школьника, готовившего нападение, к принудительному лечению

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта в школе, ему назначены принудительные меры медицинского характера, сообщил РИА Новости представитель суда. Дело слушалось в закрытом режиме.
"Подсудимый признан виновным. Вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера", - сказал собеседник агентства.
ФСБ России в июне 2020 года сообщала, что в Волгограде задержан подросток за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на городских пустырях. По мнению следствия, целью было учебное заведение. По информации СК, он планировал убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым был конфликт.
Детский омбудсмен сообщал, что семья подростка не попадала в поле зрения социальных и правоохранительных органов, до ареста подросток больше года находился на домашнем обучении из-за болезни.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 11:36
Двоим саратовским школьникам дали условные сроки за подготовку расстрела
 
ПроисшествияВолгоградРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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