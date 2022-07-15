https://ria.ru/20220715/terakt-1802652429.html

Суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта

Суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта - РИА Новости, 15.07.2022

Суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта

Южный окружной военный суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта в школе, ему назначены принудительные меры медицинского характера,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:07

2022-07-15T12:07

2022-07-15T12:07

происшествия

волгоград

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд признал школьника из Волгограда виновным в подготовке теракта в школе, ему назначены принудительные меры медицинского характера, сообщил РИА Новости представитель суда. Дело слушалось в закрытом режиме."Подсудимый признан виновным. Вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера", - сказал собеседник агентства.ФСБ России в июне 2020 года сообщала, что в Волгограде задержан подросток за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на городских пустырях. По мнению следствия, целью было учебное заведение. По информации СК, он планировал убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым был конфликт.Детский омбудсмен сообщал, что семья подростка не попадала в поле зрения социальных и правоохранительных органов, до ареста подросток больше года находился на домашнем обучении из-за болезни.

https://ria.ru/20220420/ubiystvo-1784444724.html

волгоград

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)