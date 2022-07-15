https://ria.ru/20220715/tadzhikistan-1802715141.html

Численность населения Таджикистана к концу года достигнет десяти миллионов

Численность населения Таджикистана к концу года достигнет десяти миллионов - РИА Новости, 15.07.2022

Численность населения Таджикистана к концу года достигнет десяти миллионов

В Таджикистане за первое полугодие текущего года на 6% увеличилась рождаемость, численность населения к концу 2022 года достигнет 10 миллионов человек, сообщил... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:16

2022-07-15T14:16

2022-07-15T14:16

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таджикистан

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ДУШАНБЕ, 15 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане за первое полугодие текущего года на 6% увеличилась рождаемость, численность населения к концу 2022 года достигнет 10 миллионов человек, сообщил журналистам министр юстиции страны Музаффар Ашуриен."За 6 месяцев текущего года в Таджикистане родилось 111 500 детей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последние 30 лет население Таджикистана увеличилось с 5,5 до 9,8 миллиона человек, то есть в 1,8 раза и к концу 2022 году достигнет 10 миллионов", - сказал он.По словам министра, за первое полугодие в стране умерло 16,3 тысячи человек, что на 5% меньше, чем за январь-июнь период прошлого года."Специалисты связывают увеличение продолжительности жизни в нашей стране с экономическим развитием, снижением смертности среди детей и трудоспособного населения, уменьшением потребления алкоголя и табака, успешной борьбой с заболеваниями сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе с инсультами, снижением количества убийств и самоубийств", — добавил министр.Он также сообщил о тенденции увеличения количества разводов. "За 6 месяцев текущего года в стране зарегистрировано 7265 случаев разводов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он.

https://ria.ru/20220706/tadzhikistan-1800604025.html

https://ria.ru/20220707/situatsiya-1801057928.html

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в мире, таджикистан