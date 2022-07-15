https://ria.ru/20220715/sssr-1802667936.html

Французский журналист назвал главную ошибку Запада в отношении России

Французский журналист назвал главную ошибку Запада в отношении России - РИА Новости, 15.07.2022

Французский журналист назвал главную ошибку Запада в отношении России

Со стороны западных стран было очень опрометчиво ввязываться в конфронтацию с Россией, пишет французское издание Valeurs Actuelles. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:48

2022-07-15T12:48

2022-07-15T13:33

россия

москва

европа

в мире

признание днр и лнр в россии

сша

ссср

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Со стороны западных стран было очень опрометчиво ввязываться в конфронтацию с Россией, пишет французское издание Valeurs Actuelles."Русские уверенно продвигаются вперед как на полях сражений, так и на дипломатическом фронте, поскольку санкции, которым подверглась Москва, не приносят желаемых плодов и, что еще хуже, оборачиваются против самих инициаторов", — отмечает Арно Бенедетти, отдельно обращая внимание на взлет цен в Европе и США, хорошую динамику рубля и ослабление евро по отношению к доллару.По словам автора, главная ошибка Запада заключается в том, что он продолжает видеть в России СССР, тогда как мир давно уже сменил курс после окончания холодной войны."Западные политики ожидали другого развития событий, но они не понимают, что у Москвы есть стратегический тыл. Например, Китай, чей экономический вес показал, что США и Европа лишились центральной роли в новом миропорядке", — добавил журналист.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это обернулось проблемами для самих западных стран, которые столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции.

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

россия

москва

европа

сша

ссср

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, москва, европа, в мире, признание днр и лнр в россии, сша, ссср, санкции в отношении россии