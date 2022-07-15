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Байден заявил, что его визит на Ближний Восток снизит цены на бензин в США

Байден заявил, что его визит на Ближний Восток снизит цены на бензин в США - РИА Новости, 15.07.2022

Байден заявил, что его визит на Ближний Восток снизит цены на бензин в США

Президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин на американских автозаправках уже снижаются ежедневно, а его визит на Ближний Восток еще больше будет... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T23:23

2022-07-15T23:23

2022-07-15T23:23

в мире

цены на нефть

сша

ближний восток

саудовская аравия

нато

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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин на американских автозаправках уже снижаются ежедневно, а его визит на Ближний Восток еще больше будет способствовать этой цели в ближайшие недели."Они уже падают, они снижаются каждый день – насколько мне известно", - сказал Байден в ходе непродолжительной пресс-конференции в Саудовской Аравии, отвечая на вопрос о том, когда американские граждане станут свидетелями снижения цен на автозаправках в США.Хозяина Белого дома также спросили, в какие сроки, по его мнению, этой цели также будет способствовать визит Байдена на Ближний Восток. "Я думаю, это станет заметно спустя еще пару недель", - ответил глава государства.Байден ранее внес ряд предложений, направленных на снижение цен на бензин в США, в частности об отмене топливного налога: при покупке галлона (3,785 литра) бензина он составляет 18 центов, в случае с дизельным топливом - 24 цента. На пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня Байден предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, сколько потребуется.Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив 5 долларов за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон.

https://ria.ru/20220715/bayden-1802845203.html

https://ria.ru/20220715/rossiya-1802742203.html

сша

ближний восток

саудовская аравия

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в мире, цены на нефть, сша, ближний восток, саудовская аравия, нато