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Байден заявил, что его визит на Ближний Восток снизит цены на бензин в США - РИА Новости, 15.07.2022
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Байден заявил, что его визит на Ближний Восток снизит цены на бензин в США
Байден заявил, что его визит на Ближний Восток снизит цены на бензин в США - РИА Новости, 15.07.2022
Байден заявил, что его визит на Ближний Восток снизит цены на бензин в США
Президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин на американских автозаправках уже снижаются ежедневно, а его визит на Ближний Восток еще больше будет... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T23:23
2022-07-15T23:23
в мире
цены на нефть
сша
ближний восток
саудовская аравия
нато
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин на американских автозаправках уже снижаются ежедневно, а его визит на Ближний Восток еще больше будет способствовать этой цели в ближайшие недели."Они уже падают, они снижаются каждый день – насколько мне известно", - сказал Байден в ходе непродолжительной пресс-конференции в Саудовской Аравии, отвечая на вопрос о том, когда американские граждане станут свидетелями снижения цен на автозаправках в США.Хозяина Белого дома также спросили, в какие сроки, по его мнению, этой цели также будет способствовать визит Байдена на Ближний Восток. "Я думаю, это станет заметно спустя еще пару недель", - ответил глава государства.Байден ранее внес ряд предложений, направленных на снижение цен на бензин в США, в частности об отмене топливного налога: при покупке галлона (3,785 литра) бензина он составляет 18 центов, в случае с дизельным топливом - 24 цента. На пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня Байден предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, сколько потребуется.Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив 5 долларов за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон.
https://ria.ru/20220715/bayden-1802845203.html
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сша
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в мире, цены на нефть, сша, ближний восток, саудовская аравия, нато
23:23 15.07.2022
 
Байден заявил, что его визит на Ближний Восток снизит цены на бензин в США

Байден заявил, что его визит на Ближний Восток поможет снизить цены на бензин в США

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин на американских автозаправках уже снижаются ежедневно, а его визит на Ближний Восток еще больше будет способствовать этой цели в ближайшие недели.
"Они уже падают, они снижаются каждый день – насколько мне известно", - сказал Байден в ходе непродолжительной пресс-конференции в Саудовской Аравии, отвечая на вопрос о том, когда американские граждане станут свидетелями снижения цен на автозаправках в США.
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Хозяина Белого дома также спросили, в какие сроки, по его мнению, этой цели также будет способствовать визит Байдена на Ближний Восток. "Я думаю, это станет заметно спустя еще пару недель", - ответил глава государства.
Байден ранее внес ряд предложений, направленных на снижение цен на бензин в США, в частности об отмене топливного налога: при покупке галлона (3,785 литра) бензина он составляет 18 центов, в случае с дизельным топливом - 24 цента. На пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня Байден предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, сколько потребуется.
Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив 5 долларов за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон.
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В миреЦены на нефтьСШАБлижний ВостокСаудовская АравияНАТО
 
 
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