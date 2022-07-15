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Пентагон будет рад, если Россия сядет за стол переговоров с Украиной - РИА Новости, 15.07.2022
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Пентагон будет рад, если Россия сядет за стол переговоров с Украиной
Пентагон будет рад, если Россия сядет за стол переговоров с Украиной - РИА Новости, 15.07.2022
Пентагон будет рад, если Россия сядет за стол переговоров с Украиной
США будут приветствовать, если Россия примет решение сесть за стол переговоров с Украиной, Москва может сделать это "в любой день", заявил в пятницу журналистам РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T22:23
2022-07-15T22:23
в мире
владимир путин
украина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США будут приветствовать, если Россия примет решение сесть за стол переговоров с Украиной, Москва может сделать это "в любой день", заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Россия может сесть за стол переговоров (с Украиной) в любой день, когда она пожелает. Это стало бы позитивным шагом", - сказал представитель военного ведомства США на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, сша
22:23 15.07.2022
 
Пентагон будет рад, если Россия сядет за стол переговоров с Украиной

Пентагон: США будут рады, если Россия сядет за стол переговоров с Украиной

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США будут приветствовать, если Россия примет решение сесть за стол переговоров с Украиной, Москва может сделать это "в любой день", заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Россия может сесть за стол переговоров (с Украиной) в любой день, когда она пожелает. Это стало бы позитивным шагом", - сказал представитель военного ведомства США на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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